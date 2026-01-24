В Гренландии отвергли посягательства США на полезные ископаемые острова

Наая Натаниэльсен подчеркнула, что вопрос контроля над полезными ископаемыми острова не может обсуждаться за спиной Гренландии.

Министр горнодобывающей промышленности Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что будущее развития сектора полезных ископаемых острова не может решаться за его пределами. В интервью Politico она отреагировала на попытки президента США Дональда Трампа получить контроль над ресурсами Гренландии.

"Все обсуждается, кроме нашего суверенитета", - сказала Натаниэльсен в ответ на заявление Трампа о том, что он достиг соглашения о ресурсах острова с генсеком НАТО Марком Рютте.

Министр подчеркнула, что вопрос контроля над полезными ископаемыми острова не может обсуждаться за спиной Гренландии.

"Это было бы равносильно отказу от суверенитета, то есть от нашей юрисдикции над тем, что происходит с нашими полезными ископаемыми. Я не говорю, что соглашение невозможно, и правительство не имеет возражений против наращивания потенциала НАТО в Гренландии или любого рода мониторинга. Но мы не можем начать обменивать полезные ископаемые на суверенитет", - добавила Натаниэльсен.

В издании отметили, что в Гренландии сосредоточено достаточное количество некоторых видов редкоземельных элементов, чтобы удовлетворить четверть мирового спроса, а также огромные запасы нефти, газа, золота и металлов, используемых в производстве чистой энергии. Тем не менее, практически ни один из этих ресурсов не добывается.

Как Украина может помочь в защите Гренландии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Давосе раскритиковал европейские страны за то, как они пытаются защитить Гренландию от РФ и Китая. По его словам, отправки 30 или 40 солдат недостаточно для защиты острова.

Зеленский добавил, что Украина знает, как решить эту проблему. По словам президента, если российские боевые корабли свободно ходят вокруг Гренландии - Украина может помочь.

Зеленский отметил, что Украина знает, как сражаться на море. Он заверил, что у Киева есть экспертиза и оружие, чтобы убедиться, что ни один из кораблей РФ или Китая не останется.

