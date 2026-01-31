Ударный кулак США уже возле Ирана, и сейчас Трамп думает, куда ударить, - WSJ

Трамп надеется провести молниеносную операцию и не хочет втягиваться в длительную войну.

США стянули на Ближний Восток мощную военную группировку. Теперь президент США Дональд Трамп должен решить, как именно ее использовать против Ирана. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам чиновников, с которыми беседовали журналисты, Трамп попросил своих помощников предоставить варианты военной операции, которая не превратилась бы в затяжную войну. В частности, рассматриваются удары по объектам ядерной программы Ирана, уничтожение иранского арсенала баллистических ракет, удары с целью свержения правительства или какая-то комбинация этих вариантов.

Кроме того, Трамп и его команда рассматривают возможность использования одной только угрозы военной силой, чтобы добиться дипломатических уступок от Ирана.

В идеале Трамп стремится добиться, чтобы Иран согласился на требования США о полной отмене ядерной программы и освободил политзаключенных.

Высокопоставленный чиновник, имя которого не называется, утверждает, что Трамп намеренно высказывается неоднозначно, чтобы сохранить в тайне свои стратегические цели и военные планы.

Как отмечает WSJ, в отличие от предыдущих военных операций, проведенных США под руководством Трампа, Иран является гораздо более сложной целью для нападения. В отличие от Венесуэлы или Йемена, Иран способен выдержать масштабную атаку и ответить ударами ракет и беспилотников по американским базам, военным кораблям и союзникам США в регионе, включая Израиль.

В частности, на этот раз американцам, скорее всего, не удастся повторить свой венесуэльский успех и похитить или убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи. Иранский диктатор гораздо более внимателен к вопросам личной безопасности, да и иранская столица, Тегеран, расположена далеко в глубине страны, а не на берегу моря, как Каракас.

К тому же нет никаких гарантий, что устранение Хаменеи приведет к свержению или хотя бы смягчению политического режима, говорится в публикации.

Джастин Логан, директор по исследованиям обороны и внешней политики в Институте Катона в Вашингтоне, отмечает, что Трампу нравится применять военную силу в молниеносных операциях. Однако проблема в том, что решительные действия не гарантируют нужный результат.

Ситуация вокруг Ирана: последние новости

Как писал УНИАН, министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман во время закрытого брифинга в Вашингтоне поддержал возможный удар США по Ирану, заявив, что отказ Дональда Трампа от реализации угроз только усилит иранский режим, хотя публично Эр-Рияд призывает к деэскалации и дипломатии.

Такая непубличная позиция резко отличается от официальной риторики королевства и связана с убеждением саудовской стороны, что решение о ударе в Вашингтоне фактически уже принято, поэтому Саудовская Аравия не хочет оказаться в оппозиции к США. В то же время в регионе Персидского залива признают патовую ситуацию: удар несет высокие риски эскалации, но его отсутствие может укрепить позиции Ирана.

