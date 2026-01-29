США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа, - Bloomberg

США и Дания обсуждают новое соглашение по Гренландии, чтобы учесть опасения Трампа, не нарушая суверенитета острова.

В среду состоялась встреча представителей США, Дании и Гренландии для обсуждения нового рамочного соглашения по Гренландии. Цель переговоров – учесть желание президента Дональда Трампа усилить американское присутствие на стратегическом арктическом острове, который остается под юрисдикцией Дании, пишет Bloomberg.

"Обсуждаем, как мы можем решить озабоченность США по поводу безопасности в Арктике, соблюдая при этом красные линии Королевства", – заявил Оливер Руте Сков, пресс-секретарь посольства Дании в США.

Переговоры состоялись после того, как Трамп на прошлой неделе объявил о "рамочном соглашении", в котором он пообещал воздержаться от введения тарифов против европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии.

Датские и гренландские чиновники ранее выражали возмущение угрозами США предоставить контроль над островом, который является полуавтономной территорией. Сейчас лидеры Дании и Гренландии находятся в Берлине и Париже, чтобы заручиться поддержкой Европы на фоне переговоров с США.

Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что процесс ведется "очень профессионально и прямолинейно" и должен привести к "хорошему результату для всех".

Планируемое соглашение предусматривает обсуждение размещения американских ракет, добычи полезных ископаемых и усиления присутствия НАТО в Арктике, а также пересмотр оборонного соглашения 1951 года, которое ограничивает военную активность США на острове без консультаций с Данией и Гренландией.

"У нас есть процесс, который приведет нас к хорошему результату для всех", - добавил Рубио, заверив, что переговоры учтут суверенитет острова.

Как сообщал УНИАН, министр горнодобывающей промышленности Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что будущее развития сектора полезных ископаемых острова не может решаться за его пределами.

В интервью Politico она отреагировала на попытки президента США Дональда Трампа получить контроль над ресурсами Гренландии. Министр подчеркнула, что вопрос контроля над полезными ископаемыми острова не может обсуждаться за спиной Гренландии.

