США и Дания начали переговоры по Гренландии, чтобы успокоить Трампа, - Bloomberg

В среду состоялась встреча представителей США, Дании и Гренландии для обсуждения нового рамочного соглашения по Гренландии. Цель переговоров – учесть желание президента Дональда Трампа усилить американское присутствие на стратегическом арктическом острове, который остается под юрисдикцией Дании, пишет Bloomberg.
"Обсуждаем, как мы можем решить озабоченность США по поводу безопасности в Арктике, соблюдая при этом красные линии Королевства", – заявил Оливер Руте Сков, пресс-секретарь посольства Дании в США.
Переговоры состоялись после того, как Трамп на прошлой неделе объявил о "рамочном соглашении", в котором он пообещал воздержаться от введения тарифов против европейских стран, которые не поддерживают его планы в отношении Гренландии.
Датские и гренландские чиновники ранее выражали возмущение угрозами США предоставить контроль над островом, который является полуавтономной территорией. Сейчас лидеры Дании и Гренландии находятся в Берлине и Париже, чтобы заручиться поддержкой Европы на фоне переговоров с США.
Государственный секретарь США Марко Рубио подчеркнул, что процесс ведется "очень профессионально и прямолинейно" и должен привести к "хорошему результату для всех".
Планируемое соглашение предусматривает обсуждение размещения американских ракет, добычи полезных ископаемых и усиления присутствия НАТО в Арктике, а также пересмотр оборонного соглашения 1951 года, которое ограничивает военную активность США на острове без консультаций с Данией и Гренландией.
"У нас есть процесс, который приведет нас к хорошему результату для всех", - добавил Рубио, заверив, что переговоры учтут суверенитет острова.
Гренландия – последние новости вокруг острова
Как сообщал УНИАН, министр горнодобывающей промышленности Гренландии Наая Натаниэльсен заявила, что будущее развития сектора полезных ископаемых острова не может решаться за его пределами.
В интервью Politico она отреагировала на попытки президента США Дональда Трампа получить контроль над ресурсами Гренландии. Министр подчеркнула, что вопрос контроля над полезными ископаемыми острова не может обсуждаться за спиной Гренландии.