Путин отказал Зеленскому, теперь ему придется иметь дело с разозленной Европой, - Politico

В Германии заявили, что готовы напрямую говорить с Путиным.

Европейские лидеры готовы взять на себя ведущую роль в переговорах о прекращении полномасштабного вторжения России в Украину, заявил официальный представитель канцлера Германии Фридриха Мерца Штефан Корнелиус. "Новым, на мой взгляд, является то, что этот процесс сейчас набирает новые обороты в Европе, – подчеркнул он, по итогам встречи лидеров Украины, Франции, Германии и Великобритании в Лондоне.

По его словам, то, что Европа перенимает и продолжает переговорный процесс, который до сих пор в основном вели США, является еще одним новым событием. Но Корнелиус также добавил, что все происходит в тесной координации с США. Европейская инициатива взять на себя ведущую роль в мирных переговорах появилась в тот момент, когда Вашингтон все больше концентрируется на прекращении американо-израильской войны с Ираном, пишет Politico.

В совместном заявлении Мерц и его коллеги во Франции и Великобритании – вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским – призвали к "прямому диалогу между Украиной и Россией при активном участии США и Европы" и выдвинули пять условий для достижения мира, включая немедленное и полное прекращение огня. В заявлении указано, что нынешняя линия соприкосновения между российскими и украинскими силами должна стать отправной точкой для переговоров, а Украина должна иметь "надежные и юридически обязывающие" гарантии безопасности.

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Российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Кремль "не прекратит свою агрессивную войну и не компенсирует Украине ущерб, причиненный войной", также говорится в документе.

Подготовка к потенциальным переговорам продолжится

Европейские лидеры продолжат обсуждение своего подхода к потенциальным мирным переговорам на встрече G7 в Эвиане и во время саммита Европейского совета в Брюсселе на следующей неделе, объяснил Корнелиус.

"Нам нужна максимально широкая поддержка со стороны всех европейских партнеров, чтобы действительно продвигаться к миру", – отметил он.

Однако остается неясным, готов ли кремлевский диктатор Владимир Путин сесть за стол переговоров с европейскими лидерами, которые были исключены из прямых переговоров, несмотря на то, что долгое время стремились играть более важную роль в формировании возможного урегулирования конфликта.

Европейские страны, и в частности Германия, стали крупнейшими военными спонсорами Киева и, вероятно, займут более жесткую позицию на переговорах с Москвой, чем их американские коллеги. Хотя ранее Путин предлагал лояльного Кремлю бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве потенциального переговорщика на мирных переговорах по Украине.

Это предложение было быстро отвергнуто европейскими столицами, где оно широко рассматривалось как расчетливая попытка Путина расколоть континент и изобразить себя добросовестным партнером по переговорам, зная, что предложение вряд ли будет принято.

Корнелиус заявил, что "могут потребоваться недели или даже месяцы", чтобы усадить Путина за стол переговоров, и что "только сильная Украина и давление на Россию заставят Путина отступить". Он подчеркнул, что Европа должна быть готова к тому моменту, когда это время придет. "Нам также необходимо сформировать готовность к диалогу и согласовать условия, при которых такие переговоры вообще могут состояться, – констатировал он. – Все это часть подготовки. Мы находимся в фазе переориентации".

Другие новости о переговорном процессе

Ранее УНИАН сообщал, что переговоры по Украине в Британии послали важный сигнал Путину и Трампу. Хотя по сути никаких принципиально новых договоренностей эта встреча не принесла, однако посыл этой встречи был явным и недвусмысленным, и крайне важное значение имеет именно время проведения этой встречи.

Кроме того, мы также ранее заявляли, что Путин, вероятно, упустил последний шанс выйти из войны не побежденным. "Для России все будет только хуже. Потери на поле боя будут продолжать расти. Поражения будут становиться все более унизительными", – написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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