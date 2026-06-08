Переговоры по Украине в Британии послали важный сигнал Путину и Трампу, - Sky News

Европейские лидеры дали понять, что не намерены оставаться в стороне.

В воскресенье, 7 июня, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне.

Как пишет Sky News, хотя по сути никаких принципиально новых договоренностей эта встреча не принесла, однако ее посыл был явным и недвусмысленным, и крайне важное значение имеет именно время проведения этой встречи.

"Самые влиятельные лидеры Европы вновь выражают свою непоколебимую поддержку Украине. И делают они это в момент, когда Киев перехватил инициативу на поле боя, демонстрируя как набранный темп, так и способность наносить удары вглубь российской линии фронта", - подчеркивает издание.

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Лидеры согласились с необходимостью усиления давления на Москву и обсудили наращивание военной поддержки, включая системы ПВО и возможности нанесения ударов на большие расстояния. Они также обозначили ключевые принципы любого будущего урегулирования: немедленное прекращение огня, уважение суверенитета Украины и юридически обязательные гарантии безопасности.

С одной стороны, это сигнал Москве о том, что у Украины еще есть козыри в рукаве и что Владимир Путин не может считать себя победителем. Но также это является посланием для Вашингтона: Европа считает, что может и должна играть центральную роль в любых переговорах, подчеркивает издание.

В то же время, отмечается в статье, пока неясно, повлияет ли это на прекращение конфликта, поскольку, хотя военная машина РФ и демонстрирует признаки истощения, однако позиция Путина пока не особо изменилась.

"Москва по-прежнему требует от Киева территориальных уступок – признак того, что боевые действия, вероятно, пока продолжатся", - прогнозирует издание.

Заявление по итогам переговоров

Лидеры назвали пять условий, которые должны быть созданы для достижения справедливого и прочного мира. В их числе - прекращение боевых действий, сохранение нынешней линии соприкосновения как отправной точки для переговоров. Также Украина должна получить надежные и юридически обязательные гарантии безопасности, включая развертывание Многонациональных сил. Российские активы останутся замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну и не компенсирует Украине убытки. Также в любом соглашении должны быть защищены европейские интересы в сфере безопасности.

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