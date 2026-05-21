В Еврокомиссии отреагировали на идею Мерца о 'ассоциированном' членстве для Украины

В Брюсселе подчеркнули, что процесс вступления Украины в ЕС должен учитывать заслуги страны, даже если будут рассматриваться какие-либо инновационные предложения по сближению Украины с блоком.

Европейская комиссия призывает лидеров стран-членов Евросоюза рассмотреть предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине статуса "ассоциированного члена".

Об этом говорится в ответе пресс-секретаря Европейской комиссии корреспонденту УНИАН. В частности, в Еврокомиссии подтвердили, что действительно получили соответствующее письмо от канцлера Германии.

"Мы приветствуем тот факт, что это обсуждение происходит между странами-членами. И мы призываем перенести эту дискуссию на уровень Европейского Совета", – отмечается в ответе пресс-секретаря.

Вместе с тем в Еврокомиссии убеждены, что это свидетельствует о том, что у "стран-членов тоже есть твердое обязательство как можно быстрее воплотить расширение в реальность".

"Становится все более очевидным, что расширение является геостратегической инвестицией в наше процветание, мир и безопасность. И присоединение Украины к Европейскому Союзу также фундаментально связано с безопасностью нашего Союза", – подчеркнул пресс-секретарь.

Также отмечается, что не менее важно, чтобы удалось завершить формирование Союза со всеми странами-кандидатами, которые много лет работают в направлении присоединения к ЕС. В то же время, как объясняют в Еврокомиссии, процесс вступления должен учитывать выполнение необходимых требований:

"Любые инновационные решения также должны основываться на процессе, основанном на заслугах".

Обращая внимание на будущее, в Европейской комиссии добавили, что "необходимо убедиться, что наш подход к расширению соответствует цели". В связи с этим отмечается, что Еврокомиссия продолжит активно взаимодействовать как со странами-членами, так и со странами-кандидатами, для поиска наилучших решений, которые "сделают нас сильнее и более защищенными как Союз (в целом)".

Идея Мерца об "ассоциированном" членстве для Украины

Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил найти средний путь между быстрым присоединением Украины и текущим статусом Украины как страны-кандидата на вступление. В частности, немецкий политик предлагает предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена". Это должно позволить украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и министерских встречах, но без права голоса.

