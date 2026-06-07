Путин, вероятно, упустил последний шанс выйти из войны не побежденным, – The Telegraph

В дальнейшем условия выхода из войны для России будут становиться всё более жесткими.

Россия упустила шанс на выгодное мирное соглашение, поскольку Владимир Путин отказался от предложения о прямых переговорах с Владимиром Зеленским на фоне все больших успехов ВСУ в войне. Об этом пишет The Telegraph, анализируя события и заявления последнего времени.

Издание, в частности, обращает внимание на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, который прямо говорит, что Россия упустила шанс завершить войну на приемлемых условиях.

"Отказавшись от предложения президента Зеленского о прямых мирных переговорах, Путин упустил свой шанс выйти из своей провальной войны. Для России все будет только хуже. Потери на поле боя будут продолжать расти. Поражения будут становиться все более унизительными", – написал Сибига в социальных сетях, когда Путин отверг предложение о прямых переговорах.

Видео дня

Как пишет The Telegraph, европейские союзники Украины в целом разделяют мнение украинского министра о том, что "окно возможностей" для дипломатического процесса может быть ограниченным, учитывая неудачи России на фронте и ее проблемы в экономике.

На этом фоне, как отмечают авторы публикации, становится очевидной попытка Киева сменить ключевого партнера в переговорах с РФ – привлечь к ним Европу вместо США, которые погрязли в собственных внешнеполитических проблемах.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, кампания глубоких ударов дронов по российской логистике на оккупированных территориях, умноженная на параллельную кампанию ударов по НПЗ, может стать новой попыткой Украины заставить Россию сесть за стол переговоров.

По мнению экспертов, сейчас Украина пытается реализовать замысел, который не удалось осуществить во время летнего контрнаступления 2023 года. Тогда пехота и танки не смогли перерезать сухопутный коридор в Крым. Но сейчас дронам удается постепенно изолировать полуостров.

Вас также могут заинтересовать новости: