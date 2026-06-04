'Два поколения в войне': разведчик РФ дал мрачный 'совет' россиянам

Бывший российский разведчик фактически предсказывает длительную конфронтацию с Западом и призывает общество приспособиться к жизни в условиях постоянной войны.

Россия может находиться в состоянии войны еще годами или даже десятилетиями, а мир сейчас стоит на пороге нового большого противостояния. Такое заявление сделал советник "Роснафты", бывший офицер Службы внешней разведки РФ Андрей Безруков во время Петербургского международного экономического форума, передает "Главком".

По словам Безрукова, российское общество должно быть готово к длительному периоду конфликтов.

"Мы должны признать, что в ближайшие несколько лет, а возможно, и пару десятилетий будем находиться в состоянии войны… У нас будет два поколения, которые фактически будут жить в условиях войны", – заявил он.

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Он предположил, что боевые действия могут как оставаться "горячими", так и перейти в менее интенсивную фазу, но не завершиться полностью.

Безруков также утверждает, что мир вступает в фазу новых геополитических столкновений. По его словам, международная система находится в состоянии нестабильности, а новый крупный конфликт может развернуться в Азии.

Отдельно он повторил распространенные в российском информационном пространстве обвинения в адрес Запада, заявив о якобы подготовке "биологического оружия" против России.

Подобные утверждения не имеют подтверждения в независимых источниках и регулярно опровергаются международными экспертами.

Война в Украине – приближается ли мир

Как сообщал УНИАН, российский бизнесмен и медиаменеджер Константин Малофеев и идеолог "русского мира" Александр Дугин во время Петербургского международного экономического форума представили доклад с тремя вариантами развития России до 2036 и 2050 годов.

В так называемом "хорошем" сценарии авторы прогнозируют захват Россией Киева, Одессы, Харькова и других украинских городов, а также распад Европейского Союза уже к 2036 году. В свою очередь, "плохой" сценарий предусматривает поражение России в войне, вступление Украины в НАТО и утрату Москвой влияния на постсоветском пространстве.

Особое внимание аналитики уделили "инерционному" сценарию, который допускает применение Россией ядерного оружия в случае сохранения нынешней ситуации на фронте.

По мнению ISW, подобные сценарии настолько радикальны и нереалистичны, что могут использоваться Кремлем для формирования образа более "умеренного" и "рационального" Владимира Путина.

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