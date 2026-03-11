Смертельная угроза с воздуха: опыт Украины заставил артиллерию НАТО менять тактику, - BI

Западная артиллерия, чьим главным козырем десятилетиями оставалась высокая мобильность, столкнулась с новой реальностью.

Более чем в 240 километрах за Северным полярным кругом артиллерийские расчеты НАТО готовятся к современным полям сражений, где беспилотники означают, что движение не всегда является правильным решением. Годами мобильность была лучшей защитой артиллерии. Теперь, в условиях непрерывного воздушного наблюдения и дешевых барражирующих боеприпасов, расчеты заново учатся тому, когда нужно выстрелить и быстро уйти, а когда – окопаться и исчезнуть.

Дроны – и их подавляющее присутствие над полем боя в Украине – заставляют артиллеристов НАТО считаться со своими собственными уязвимостями, пишет Business Insider. Быть замеченным сверху может быть катастрофично, поэтому крайне важно знать, когда и как спрятаться, а не бежать.

"Поскольку разведывательные и ударные дроны сейчас распространены больше, чем когда-либо прежде, мы начали уделять еще больше внимания маскировке", – рассказал майор Кай-Арне Шьетне, офицер по оперативным вопросам норвежского артиллерийского батальона.

Солдаты Шьетне вели артиллерийский огонь вместе с британскими коммандос и морскими пехотинцами США в Сетермоэне в рамках Cold Response 26 – регулярных военных учений под руководством Норвегии, которые готовят силы НАТО к боевым действиям в Арктике.

Безопасность в Арктике стала координационным центром для НАТО в последние годы, поскольку официальные лица западного военного альянса выражают все большую обеспокоенность по поводу активности России и Китая в этом стратегическом регионе.

Руководство НАТО настаивает на увеличении инвестиций в оборону Арктики. Союзники расширили свои учения; в этом году Cold Response проходит в рамках недавно объявленной операции по сдерживанию под названием Arctic Sentry ("Арктический страж").

Конец эпохи постоянной мобильности

С заснеженной дороги норвежцы вели огонь по долине, используя модифицированную версию южнокорейской самоходной гаубицы K9 Thunder, которая стреляет 155-миллиметровыми снарядами. Гусеничная артиллерия создана для мобильности, что когда-то было определяющей характеристикой артиллерийской войны.

"Текущая ситуация в Украине показывает, что если вы будете двигаться, вас уничтожат, потому что вас заметят БПЛА или другие сенсоры", – поделился Шьетне. "Даже самоходная артиллерия – для которой мобильность на самом деле является главной особенностью – остается на статических позициях, желательно вкопанной в землю. Это то, на что мы не делали особого упора всего пару лет назад. Но теперь мы снова достаем этот инструмент из набора".

Опыт Украины - смертельная угроза с воздуха

Высокая насыщенность беспилотниками пространства над полем боя в Украине дает обеим сторонам возможность постоянно вести наблюдение и наносить удары друг по другу. Украинские официальные лица заявляют, что примерно 80% ударов по российским целям наносятся с помощью дронов.

Передвижение сейчас особенно опасно; открытые дороги или поля делают гусеничную технику уязвимой для ударов. Оптоволоконные кабели и увеличенная дальность полета сделали дроны еще большей угрозой для всего, что находится на открытой местности, включая гусеничную артиллерию. Сообщается, что за время войны были уничтожены сотни самоходных гаубиц.

Шьетне заявил, что норвежская артиллерия раньше делала сильный упор на передвижение, но теперь солдаты также тренируются оставаться на своих огневых позициях, даже несмотря на то, что это создает риск контрбатарейного огня со стороны противника. В конечном счете, в реальных сценариях они будут принимать решение на основе того, какой вариант безопаснее.

"Больше ли риск быть уничтоженным, если вы двигаетесь, или если остаетесь на месте? Ситуация может развиваться очень быстро", – отметил Шьетне.

"Луковица выживаемости" и маскировка профиля

Майор Робин Макартур, командир батареи 29-го диверсионно-десантного полка Королевской артиллерии британской армии, сказал, что выживаемость – это один из главных оборонительных выводов, которые он сделал из войны в Украине.

"Следовательно, маскировка, укрытие, обман и рассредоточение. Мы работали с норвежцами, чтобы попытаться отточить наши навыки в том, как стать более трудной мишенью для уничтожения, а также как стать более смертоносными на передовой", – заявил Макартур.

Макартур также добавил, что войска работают с военными инженерами, чтобы понять, как лучше оборудовать позиции, чтобы огневая точка его подразделения была "совершенно невидима с воздуха".

Скрытность в бою также подразумевает поддержание значительно более низкого электронного и теплового профиля во избежание обнаружения дронами – практика, которую солдаты в Украине были вынуждены освоить. Даже радиопередачи могут быть проблематичными, выдавая чье-либо местоположение.

"Все это слои того, что мы называем "луковицей выживаемости"", – поделился Макартур. "Итак, во-первых, мы не хотим быть замеченными. Затем мы не хотим быть идентифицированными. Затем мы не хотим, чтобы по нам открыли огонь или выстрелили – а если выстрелили, то чтобы нас убили".

Его подразделение британских коммандос вело огонь из 105-миллиметровых гаубиц, более легких орудий, из-под белых маскировочных сетей, сливающихся со снегом. Из-под них торчал только ствол пушки.

Новая тактика для HIMARS и смена мышления

Британские и норвежские подразделения вели огонь из своих орудий наряду с пусковыми установками высокомобильных артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS), управляемыми морскими пехотинцами США с различных позиций в заснеженной пустыне.

Пока одни войска окапываются, другие все еще тщательно обдумывают мобильность. В будущем конфликте в идеале морские пехотинцы не будут постоянно в движении, рискуя выдать свою позицию, сообщил Business Insider старший лейтенант Лэндон Фостер, командир взвода HIMARS, но угроза со стороны дронов, способных распознавать тепловые сигнатуры, может потребовать от взвода большей мобильности.

Для морских пехотинцев это сдвиг в мышлении, который отражает то, как другие артиллерийские подразделения думают о ведении войны, опираясь на уроки из Украины.

Дроны "у нас на уме, и это, безусловно, влияет на то, как мы действуем в плане маскировки наших позиций", – сказал Фостер.

Полковник Уильям Суси, командир 10-го полка морской пехоты, заявил, что распространение беспилотников над полем боя в Украине является одной из угроз, которая стала там довольно обыденным явлением, но большей части мира еще предстоит столкнуться с этим на собственном опыте.

"Все это – вещи, которые мы учитываем – или должны учитывать – для обеспечения защиты наших людей. Это те большие уроки, которые мы извлекаем", – подытожил Суси.

Другие уроки для НАТО из войны в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО рискует терять два батальона в день в условиях войны дронов. Масштабные учения НАТО в Эстонии выявили серьезные слабые места Альянса в войне нового поколения. Опыт Украины пока не в полной мере интегрирован в подготовку западных армий.

Интересным является и тот факт, что к учениям присоединились и украинские специалисты по беспилотным системам, в частности военные с передовой.

Во время одного из сценариев боевая группа численностью несколько тысяч западных военных во время наступления фактически проигнорировала новую реальность полной прозрачности поля боя.

"Боевая группа НАТО просто ходила без маскировки, расставляя палатки и бронетехнику. Все было уничтожено", – рассказал один из участников, который играл роль противника. Во время маневров украинцы применили систему управления полем боя "Дельта", что в итоге позволило создать быструю "цепочку уничтожения": обнаружить, передать информацию и нанести удар. Впоследствии бойцы ВСУ рассказали чуть более подробно, как посрамили НАТО на учениях.

