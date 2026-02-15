НАТО выиграет каждую битву с Россией, если она нападет сейчас, - Рютте

По словам генсека альянса, НАТО имеет достаточно силы.

Армия РФ несет "бешеные потери" в Украине, которые за последние два месяца составили около 65 тысяч солдат. Об этом сказал на Мюнхенской конференции по безопасности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, цитирует Reuters.

Также на круглом столе для СМИ он подчеркнул, что НАТО имеет достаточно силы, чтобы РФ не пыталась ее атаковать.

"Мы выиграем каждую битву с Россией, если она нападет на нас сейчас, и мы должны убедиться, что через два, четыре, шесть лет ситуация не изменится", - отметил Рютте.

Другие заявления генсека НАТО

Ранее политик заявил, что Россия движется в Украине со скоростью садовой улитки. По его словам, нынешняя сплоченность союзников демонстрирует готовность Европы более активно брать на себя ответственность за собственную оборону и лидерство в НАТО.

"Россия хочет, чтобы мы воспринимали ее как могучего медведя. Но можно сказать, что она продвигается в Украине со скоростью садовой улитки. Поэтому давайте не будем поддаваться российской пропаганде", - призвал Рютте.

Также генсек НАТО признался, что перестал слушать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Он отметил, что на фоне этих мирных усилий не обязательно слушать, что говорит российский министр.

"Я перестал некоторое время назад слушать каждого, кто выступает с российской стороны, особенно если это звучит от Лаврова. Я имею в виду, что трудно отслеживать, что они все говорят. Но я знаю, что мирный процесс уже начался во главе с Соединенными Штатами при участии россиян и украинцев, чтобы положить конец этой войне. И часть всего этого процесса заключается в том, что есть абсолютное признание от всех участников - Украине для дальнейшего развития нужны надежные гарантии безопасности", - объяснил Рютте.

