Польша была готова сбить российскую ракету: Туск сделал заявление

В Польше подтвердили, что в их воздушное пространство залетела российская ракета Х-101.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что ракета, залетевшая в воздушное пространство Польши ночью в четверг, 30 июля, – российская. Соответствующее сообщение появилось в социальной сети X.

"Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101", – отметил премьер-министр, находясь в Люблине.

Также он сказал, что противовоздушная оборона Польши была готова сбить ракету, если бы она продолжила полет.

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"Мы были готовы сбить ракету, если бы она продолжила свой полет. Все указывает на то, что это была российская крылатая ракета Х-101", – написал Туск.

Залет российской ракеты в Польшу

Ранее УНИАН сообщал, что ночью 30 июля в Польше прозвучали сирены во время удара РФ по Украине. В Люблине и большинстве населенных пунктов Люблинского воеводства власти подтвердили, что существовала угроза атаки с воздуха. Польские правоохранители получили сообщение от воеводского центра управления кризисными ситуациями о том, что в Белгорайском повете между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице был слышен мощный взрыв. Впоследствии между деревнями Тарнава-Колония и Токары на поле обнаружили воронку примерно в 2 км от зданий, а также разбросанные элементы неопознанного объекта.

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что ночью в Польшу залетела российская крылатая ракета Х-101. По его словам, это является очередным убедительным свидетельством того, что усиление противовоздушной обороны Украины сейчас является насущной необходимостью и служит гарантией защиты всего евроатлантического сообщества.

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