Обновлен рейтинг лучших Android-смартфонов с точки зрения цена/производительность

Все устройства разделили на пять ценовых категорий: от ультрабюджетных до флагманских.

Создатели самого известного мобильного бенчмарка AnTuTu опубликовали июльскую подборку смартфонов Android с лучшим соотношением цены и производительности. Как обычно, список разделен на 5 ценовых категорий.

В компании подчеркивают, что в расчет берется только производительность. Камеры, автономность, дисплей, оболочка и другие параметры не влияли на итоговые позиции. Поэтому список скорее помогает сузить выбор, чем определить лучший телефон в целом.

Среди устройств не дороже 220 долларов лидером стала Motorola, занявшая сразу три первых места. Лучший результат показала Moto G100s, опередив модели Moto G100 Pro и Moto G100. Все три устройства получили высокие оценки за соотношение затрат и эффективности.

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В сегменте от 220 до 370 долларов лучшим стал Oppo K15 Pro+ с Dimensity 9500s, следом расположились iQOO Z10 Turbo Pro (Snapdragon 8s Gen 4) и Realme GT8 (Snapdragon 8 Elite). Эксперты отмечают, что именно в этой категории все чаще появляются смартфоны с процессорами флагманского уровня.

Рейтинг моделей от 370 до 520 долларов возглавил OnePlus Ace 6, за которым следуют iQOO Neo11 и Redmi K90. Все три устройства построены на базе процессора Snapdragon 8 Elite.

OnePlus 15T (Snapdragon 8 Elite Gen 5) стал лучшим в категории от 520 до 666 долларов. Honor Magic 8 (8 Elite Gen 5) и Honor Magic 8 Pro Air (Dimensity 9500) забрали серебро и бронзу соответственно.

В премиальном сегменте (дороже 660 долларов) лучшими стали Red Magic 11 Pro Plus, Red Magic 11S Pro и Honor Magic 8 Pro. Эти смартфоны также построены на базе чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Если вы в поисках мощной начинки, AnTuTu делился свежим рейтингом самых мощных Android-смартфонов. На первое место попал малоизвестный китайский флагман, который в тестах обходит новинки Samsung и Xiaomi.

В интернете собрали подборку из 4 Android-флагманов, которые не устареют и после 2030 года. Это как подешевевшие флагманы прошлых лет, так и новые модели с одной из самых длительных программных поддержек на рынке.

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