Румыния потратила сотни тысяч евро на каждый сбитый российский дрон, – СМИ

По данным журналистов, наибольшую долю расходов составили ракеты, которые использовались истребителями F-16 при перехвате дронов.

Румынская армия потратила примерно 1,5 миллиона евро за три дня на уничтожение трех беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны, сообщает Digi24.

Как отмечается, для перехвата целей использовались ракеты AIM-9X – каждая из них стоит около 400 тысяч долларов. На уничтожение трех дронов военные израсходовали три таких ракеты, поэтому общая стоимость самих боеприпасов составила примерно 1,2 миллиона долларов.

В итоговую сумму также входят расходы на полеты истребителей и их техническое обслуживание, отмечает СМИ. С учетом этого общую стоимость трех операций оценивают примерно в 1,5 миллиона евро.

Видео дня

Защита населения остается главным приоритетом для румынской армии. Впрочем, если российские беспилотники и в дальнейшем будут так же часто нарушать воздушное пространство Румынии, армии будет сложно долго покрывать подобные расходы, подчеркивает источник.

Журналисты напоминают, что с начала полномасштабной войны вблизи границы Румынии зафиксировали более 100 российских атак. В 33 случаях летательные аппараты Кремля входили в воздушное пространство страны, и каждый раз в ответ в небо поднимались истребители. Обломки дронов на территории Румынии обнаруживали примерно в 50 случаях.

В издании также предполагают, что дроны теоретически можно уничтожать и с помощью вертолетов, применяя бортовые пулеметы – это обошлось бы дешевле. Однако подобных операций пока не проводилось. Министерство обороны Румынии ищет более экономичные решения, но первые системы противодействия дронам появятся в армии только в следующем году.

Реакция властей

Напомним, в воскресенье, 26 июля, румынский пилот истребителя F-16 сбил ещё один российский беспилотник над Чёрным морем – это уже третий подобный случай за три дня. Президент Румынии Никушор Дан назвал действия России "недопустимыми и неприемлемыми", а в МИД страны в связи с инцидентом вызвали российского посла.

Вас также могут заинтересовать новости: