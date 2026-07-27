Румыния потратила сотни тысяч евро на каждый сбитый российский дрон, – СМИ

Румынская армия потратила примерно 1,5 миллиона евро за три дня на уничтожение трех беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны, сообщает Digi24.
Как отмечается, для перехвата целей использовались ракеты AIM-9X – каждая из них стоит около 400 тысяч долларов. На уничтожение трех дронов военные израсходовали три таких ракеты, поэтому общая стоимость самих боеприпасов составила примерно 1,2 миллиона долларов.
В итоговую сумму также входят расходы на полеты истребителей и их техническое обслуживание, отмечает СМИ. С учетом этого общую стоимость трех операций оценивают примерно в 1,5 миллиона евро.
Защита населения остается главным приоритетом для румынской армии. Впрочем, если российские беспилотники и в дальнейшем будут так же часто нарушать воздушное пространство Румынии, армии будет сложно долго покрывать подобные расходы, подчеркивает источник.
Журналисты напоминают, что с начала полномасштабной войны вблизи границы Румынии зафиксировали более 100 российских атак. В 33 случаях летательные аппараты Кремля входили в воздушное пространство страны, и каждый раз в ответ в небо поднимались истребители. Обломки дронов на территории Румынии обнаруживали примерно в 50 случаях.
В издании также предполагают, что дроны теоретически можно уничтожать и с помощью вертолетов, применяя бортовые пулеметы – это обошлось бы дешевле. Однако подобных операций пока не проводилось. Министерство обороны Румынии ищет более экономичные решения, но первые системы противодействия дронам появятся в армии только в следующем году.
Реакция властей
Напомним, в воскресенье, 26 июля, румынский пилот истребителя F-16 сбил ещё один российский беспилотник над Чёрным морем – это уже третий подобный случай за три дня. Президент Румынии Никушор Дан назвал действия России "недопустимыми и неприемлемыми", а в МИД страны в связи с инцидентом вызвали российского посла.