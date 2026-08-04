'Все смеются, но они работают': как перехватчики P1-Sun уничтожают российские дроны

90% вражеских дронов сбивают на подлете.

Большинство российских ударных беспилотников, атакующих Украину, залетают через Сумскую область. Украинские военные рассказали проекту Радио Свобода "Настоящее время", как уничтожают вражеские цели с помощью дронов-перехватчиков и насколько они эффективны.

Военнослужащий 68-й бригады ВСУ с позывным "Панда" показал арсенал перехватчиков, с которыми работает расчет. Среди них – модель, которая успела прославиться в войсках благодаря своему названию – P1-Sun, получившая "народную" транскрипцию.

"Это P1-Sun, так называемый в народе "Писюн". Благодаря вот таким дронам мы сбили за один вечер... это было 12 "Пародий". А в целом два расчёта сбили 26 "Пародий". То есть враг прощупывал нашу ПВО. Он запускал, запускал эти ложные цели. Мы их сбивали-сбивали, и враг понял, что, наверное, в этом направлении "Шахеды" запускать не стоит", – рассказывает он.

Видео дня

Боец отмечает высокую эффективность дрона, несмотря на его "смешное" название.

"Это постоянно: "Принеси "Писюн"!". Все смеются над этим. Но главное – то, что он работает, а не то, как он называется. Зато все запомнили", – говорит "Панда".

Заместитель командира подразделения 68-й бригады ВСУ Александр Музыка объясняет, что главная цель российских воздушных атак – запугать мирное население, сделать города непригодными для жизни, чтобы люди как можно скорее уехали. Отдельная цель для российских дронов, по его словам, – автозаправки.

"Шахеды" реактивные, "Шахеды" обычные, "Герберы" залетают, "Молнии" залетают, FPV залетают – ну, абсолютно всё, всё, что у них сейчас есть, всё это работает", – говорит он.

По словам Александра, сейчас мобильным группам удается перехватывать около 90 процентов целей. Военные говорят: если бы все запущенные Россией дроны долетали до жилых кварталов, последствия для региона были бы катастрофическими.

Дроны-перехватчики – новости

Ранее компания Skyfall представила новый ускоренный дрон-перехватчик "Шахедов". Речь идет о P1-SUN Jetkiller – это ускоренная версия перехватчика, который Украина использует с конца прошлого года. Представитель SkyFall рассказал, что новый перехватчик разгоняется до 370 км/ч – тогда как обычная версия P1-SUN летает со скоростью до 310 км/ч.

Также киевская компания WIY Drones готовит к испытаниям два дрона собственной разработки – FPV-дрон Strila, способный нести до 0,5 кг груза, и Spys, который называют самым быстрым в мире FPV-перехватчиком противовоздушной обороны. По имеющимся данным, Spys развил скорость до 600 км/ч – этого достаточно, чтобы догонять реактивные ударные дроны.

Вас также могут заинтересовать новости: