В Польше истерия из-за российской ракеты: обвиняют Украину, – СМИ

Польским журналистам приходится специально объяснять полякам, почему Украина не могла выпустить по Польше российскую ракету.

Падение российской крылатой ракеты Х-101 в Польше вызвало неожиданную реакцию польского общества. Часть интернет-пользователей, разогретая месяцами антиукраинской истерии, начала распространять теорию, будто бы ракету в сторону Польши запустили украинцы, чтобы втянуть поляков в войну. Однако, как пишет польское издание Rzeczpospolita, эта теория не выдерживает никакой критики.

Автор публикации ссылается на прокуратуру Люблина, которая ведет расследование. Следствие считает основной версией то, что на территории Польши упала именно российская крылатая ракета Х-101. Если этот вывод подтвердится, сомнений относительно её происхождения не останется, ведь Украина не имеет возможностей применять такое вооружение.

Автор приводит четыре основных аргумента, которые, по его мнению, полностью опровергают распространенные в интернете предположения об украинской провокации.

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Первый из них касается самой ракеты. Как говорится в публикации, украинские военные регулярно перехватывают российские Х-101, однако после сбивания или попадания от таких ракет остаются лишь обломки. Восстановить и повторно использовать такую ракету практически невозможно из-за полного разрушения конструкции при падении.

Второй аргумент заключается в том, что у Украины просто нет самолетов, способных запускать Х-101. Издание напоминает, что после распада СССР у Украины были стратегические бомбардировщики, однако они были утилизированы или переданы России в рамках программ разоружения.

"Последний украинский Ту-22М3 был утилизирован в 2006 году, а украинская дальняя авиация расформирована", – напоминает издание.

Автор подчеркивает, что имеющиеся в ВСУ самолеты Су-24М, Су-27, МиГ-29, Су-25, а также полученные от партнеров F-16 и Mirage 2000-5, не могут запускать Х-101 из-за ее слишком большой массы, длины и несовместимости с системами подвески.

Третьим аргументом автор называет техническую невозможность интегрировать российскую ракету с любым украинским самолетом. По его словам, даже при наличии исправной ракеты и соответствующего носителя для её использования необходима полная интеграция бортовых систем, программного обеспечения, навигации и электроники. В случае с Х-101 это означало бы доступ к российским технологиям, документации и специальному оборудованию, что в условиях войны нереалистично.

Последний аргумент касается политической логики. Автор подчеркивает, что Украина не извлечет никакой выгоды из провокации против Польши, через территорию которой проходит значительная часть военной помощи с Запада. Любой преднамеренный инцидент мог бы поставить под угрозу поддержку союзников и нанести Киеву серьезный репутационный ущерб.

"Провокация, направленная против страны, которая является коридором снабжения, была бы самоубийственным шагом", – убежден журналист.

К тому же автор подчеркивает бессмысленность такой провокации даже с учётом всех рисков: за четыре года Украина уже убедилась, как страны НАТО и Польша, в частности, реагируют на попадание российских дронов и ракет в её воздушное пространство: пустыми разговорами, а не вступлением в войну.

Антиукраинская истерия в Польше

Как писал УНИАН, в Польше нарастает волна антиукраинских настроений, которая проявляется во все более частых насильственных нападениях на беженцев из-за языка или акцента. Правозащитники и эксперты предупреждают, что такая ситуация может привести к полномасштабным антиукраинским погромам в Польше.

Проблема обостряется, в частности, из-за того, что польские власти крайне вяло реагируют на антиукраинские настроения. Если проевропейский премьер Дональд Туск и министр иностранных дел Радослав Сикорский осудили нападения и даже извинились перед украинцами, то президент Кароль Навроцкий, который приложил руку к ухудшению отношений между Киевом и Варшавой, теперь хранит молчание.

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