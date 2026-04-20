'Это абсурдно': у Трампа оправдались за послабление санкций против России

В США отреагировали на критику относительно ослабления санкций против российской нефти, назвав такие упреки "абсурдными". Об этом сказал посол США при ООН Майк Уолц в интервью NBC News.

Он подчеркнул, что это техническое решение, связанное с регулированием поставок нефти и стабилизацией рынка после колебаний цен.

"Министр (финансов США Скотт) Бессент ясно дал понять, что то, что разрешено к перемещению, фактически находится в воде. То, что не разрешено к перемещению, сейчас поступает с иранских нефтеперерабатывающих заводов. И то же самое касается российской нефти.

Видео дня

Он назвал "абсурдными" утверждения о том, что такие действия выглядят как поддержка России.

"Это нефть, которая должна была поступать на рынок. И теперь, вместо того, чтобы просто идти в Китай, она может идти к некоторым нашим другим союзникам и партнерам, во-первых. Но во-вторых, что потеряла Россия? Россия потеряла одного из своих военных партнеров – крупнейшего поставщика беспилотников, Иран, чей военно-промышленный комплекс был полностью разрушен", - отметил Уолц.

Он подчеркнул, что Администрация США по-прежнему занимает жесткую позицию, чтобы положить конец войне в Украине.

США ослабили санкции против российской нефти

13 марта США сняли санкции с российской нефти. А 22 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций против российской нефти принесет россиянам $2 млрд дополнительных доходов.

18 апреля Министерство финансов США на месяц продлило ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по морю. Это произошло вопреки предыдущим публичным заверениям американских чиновников не продлевать такую лицензию.

