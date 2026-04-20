Выход из Донбасса станет стратегическим поражением: Зеленский указал на основные риски

Вывод украинских войск из Донбасса, на чем продолжает настаивать Россия, станет для Украины стратегическим поражением. Такой шаг повлечет за собой несколько серьезных рисков, рассказал президент Украины Владимир Зеленский.
В интервью "Фактам" глава государства отметил, что Силы обороны сохраняют присутствие не только в Донецкой области, но и в части Луганской области. Зеленский подчеркнул, что в случае выхода из Донбасса Украина станет слабее, поскольку в регионе построены фортификационные сооружения.
"И когда вам дают сигнал, например, наши американские партнеры, ну вот можно же построить новые сооружения. Можно. Это время. А зачем? Они готовы давать деньги. А зачем нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии, которые вы построите в поле", – добавил он.
К тому же, на подконтрольной территории Донбасса проживает около 200 тысяч человек. Выход оттуда станет шагом назад и морально ослабит украинскую армию, говорит Зеленский.
"Вопрос в том, сколько людей там уже погибло. Я считаю, что этот шаг на сегодняшний день безответственный. Какие гарантии безопасности дают Украине? Послушайте, если там на линии соприкосновения нет присутствия партнеров, то почему россиянам через какой-то срок снова не начать наступление? Ну почему просто? Я просто не понимаю, почему? Я причин не вижу. Что их будет сдерживать? Что? США говорят: например, президент Трамп. Президент Трамп – два с половиной года. А что потом будем делать?" – поинтересовался Зеленский.
