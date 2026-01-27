'Оккупация - это не мир': Дмитриев поссорился с журналистом FT из-за сдачи Донбасса

Публичная дискуссия в соцсетях разгорелась после материала о возможной "формуле Анкориджа", предусматривающей вывод ВСУ из Донбасса в обмен на замораживание войны.

Между спецпредставителем России на переговорах Кириллом Дмитриевым и шеф-корреспондентом Financial Times Кристофером Миллером разгорелся публичный конфликт из-за обсуждения возможных параметров мирного соглашения по Украине.

Скандал спровоцировала публикация FT, в которой говорится, что администрация президента США Дональда Трампа дала понять Киеву: гарантии безопасности со стороны Вашингтона могут зависеть от согласия Украины на вариант мирного соглашения по так называемой "формуле Анкориджа". Она, по версии России, предусматривает вывод ВСУ из Донецкой области в обмен на замораживание боевых действий по текущей линии фронта.

Миллер опубликовал этот материал в соцсети X и отметил, что именно с этим может быть связана задержка подписания уже подготовленного соглашения между Украиной и США.

Видео дня

В ответ на этот комментарий Дмитриев написал, что "вывод войск из Донбасса – это путь к миру для Украины". В ответ Миллер уточнил, что такой путь возможен только в случае вывода именно российских войск.

"Вывод России из Донбасса - и полный вывод ее из Украины - это путь к миру. Пока российские войска остаются на украинской земле, мира не будет. Оккупация - это не мир", - ответил ему Миллер.

Впрочем, Дмитриев на этом не закончил и перешел к личным оскорблениям. Он обвинил Миллера в "подстрекательстве к войне" и распространении "фейковых британских нарративов", которые якобы мешают достижению мира.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, ранее FT опубликовал материал, в котором говорится: администрация президента США Дональда Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует уступки региона Донбасс России.

По данным Financial Times со ссылкой на 8 человек, знакомых с ходом переговоров, Вашингтон также отметил, что может предложить Украине больше оружия для укрепления ее армии в мирное время, если Киев согласится вывести войска из тех частей восточного региона, которые он сейчас контролирует.

Вас также могут заинтересовать новости: