Министр обороны США Ллойд Остин призвал Венгрию и Турцию ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом сообщает CNBC.
Остин призвал всех союзников ратифицировать протоколы о вступлении как можно быстрее.
В настоящее время Венгрия и Турция – последние из 30 стран-членов НАТО, кто отказывается предоставить членство скандинавским странам.
Словакия, которая также оттягивала принятие решения, подписала ратификационные документы 27 сентября.
Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – ключевые факты
В мае Финляндия и Швеция начали процесс подачи заявки на вступление в НАТО. Этому способствовало развязывание Россией кровавой войны против Украины.
29 июня на саммите страны-члены официально пригласили эти страны присоединиться к Альянсу.
Россия отреагировала очередными угрозами – заявила о "симметричной реакцией" на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
А генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что таким образом противодействие президента РФ Владимира Путина расширению НАТО провалилось.
В августе Сенат США проголосовал 95 против 1 за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, после чего президент США Джо Байден подписал ратификационные документы.
С тех пор 28 стран Альянса подписали ратификационные документы. Ожидаются решение Венгрии и Турции, изначально противодействовавшей вступлению стран в Альянс.
Отметим, президент Финляндии Саули Ниинистьо и ранее допускал, что Турция последней ратифицирует вступление страны в НАТО.