Протоколы о вступлении не ратифицировали Турция и Венгрия.

Министр обороны США Ллойд Остин призвал Венгрию и Турцию ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщает CNBC.

Остин призвал всех союзников ратифицировать протоколы о вступлении как можно быстрее.

Видео дня

В настоящее время Венгрия и Турция – последние из 30 стран-членов НАТО, кто отказывается предоставить членство скандинавским странам.

Словакия, которая также оттягивала принятие решения, подписала ратификационные документы 27 сентября.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО – ключевые факты

В мае Финляндия и Швеция начали процесс подачи заявки на вступление в НАТО. Этому способствовало развязывание Россией кровавой войны против Украины.

29 июня на саммите страны-члены официально пригласили эти страны присоединиться к Альянсу.

Россия отреагировала очередными угрозами – заявила о "симметричной реакцией" на вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

А генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что таким образом противодействие президента РФ Владимира Путина расширению НАТО провалилось.

В августе Сенат США проголосовал 95 против 1 за вступление Финляндии и Швеции в НАТО, после чего президент США Джо Байден подписал ратификационные документы.

С тех пор 28 стран Альянса подписали ратификационные документы. Ожидаются решение Венгрии и Турции, изначально противодействовавшей вступлению стран в Альянс.

Отметим, президент Финляндии Саули Ниинистьо и ранее допускал, что Турция последней ратифицирует вступление страны в НАТО.

Вас також можуть зацікавити новини: