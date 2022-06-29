Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что политика президента РФ по расширению НАТО провалилась.

Лидеры 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к Альянсу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Мадриде во время саммита с участием глав государств и правительств стран-членов Альянса.

"Решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО открыто. Это демонстрирует, что президент Путин не преуспел в закрытии дверей НАТО. Двери НАТО остаются открытыми. И это также демонстрирует, что мы уважаем суверенное право каждого государства выбирать свой собственный путь", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 28 июня Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум по заявкам Стокгольма и Хельсинки на вступление в НАТО. Турция ранее выступала против вступления этих государств в Альянс.

После приглашения этих двух скандинавских стран присоединиться к НАТО, следующий этап - это ратификация парламентами стран-членов НАТО протокола о вступлении двух скандинавских стран.

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