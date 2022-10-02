В этом году по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква отметил, что Украина может вступить в НАТО без выполнения плана действий по членству.

Об этом он сообщил в эфире информационного телемарафона, отвечая на вопрос о том, можно ли интерпретировать сегодняшнюю заявление девяти президентов стран Центральной и Восточной Европы как поддержку членства Украины в НАТО, и почему они в этом заявлении ссылаются на саммит Альянса в Бухаресте в 2008 году, а не заявку о вступлении в НАТО, которую Украина подала несколько дней назад.

По словам Жовквы, заявление президентов 9 стран Центральной и Восточной Европы следует интерпретировать как поддержку членства Украины в НАТО.

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"Все просто. Действительно, существует решение Бухарестского саммита, которое никуда не исчезало, где написано, что Украина станет членом НАТО. Там нет слова "когда". Там написано - Украина станет членом НАТО, первым этапом или одним из этапов должно быть предоставление ей Плана действий по членству. Заявление 2008 года. Сколько лет прошло с тех пор, мы все с вами видим, и насколько обстановка, особенно с начала открытой агрессии России против Украины, изменилась, мы также видим", - отметил Жовква.

Он добавил, что все решения саммитов НАТО относительно членства Украины действительны.

"Кстати, заявление Бухарестского саммита была подтверждена на Мадридском саммите (2022 года), когда в новой Стратегической концепции НАТО на ближайшие 10 лет было продублировано соответствующее положение, что Украина станет членом НАТО. Решения о членстве той или иной страны в НАТО, например, как сейчас происходит с Финляндией и Швецией, принимаются на саммитах. Поэтому все решения саммитов НАТО относительно членства Украины - они возможны, и о них забывать нельзя и не надо", – акцентировал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что Украина может обойти этап выполнения плана действий относительно членства в Альянсе.

"Безусловно, на сегодня мы видим, что две страны - Швеция и Финляндия - движутся к НАТО без инструмента – Плана действий по членству. Украина внимательно следит за этим процессом и увидела, что на самом деле, когда говорилось о том, что нельзя без ПДЧ, оказалось что можно. Украина учитывает эти реалии, Украина учитывала те реалии, подавая заявку в пятницу... Украина также не против идти тем путем", – сказал Жовква.

Он констатировал, что заявление 9 президентов государств Центральной и Восточной Европы датировано сегодняшним числом - 2 октября, заявка Украины подана 30 сентября. "Безусловно, это реакция лидеров 9 стран на заявку Украины о вступлении в НАТО, очень приятно что такая реакция очень быстрая", - подчеркнул Жовква.

Вступление Украины в НАТО: что известно

Как сообщал УНИАН, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что теперь все государства-члены НАТО должны оформить Украине приглашение о присоединении к Альянсу. По словам министра, Украина де-факто уже является членом НАТО осталось оформить это де-юре. Это должно произойти как можно быстрее и без ПДЧ, добавил он.

В этом году по ускоренной процедуре, без выполнения плана действий по членству, в Североатлантический альянс вступили Финляндия и Швеция.

30 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что двери для вступления Украины в Альянс открыты, но сейчас внимание сосредотачивается на поддержке обороны Украины от российских войск.

Сегодня, 2 октября, президенты 9 стран Центральной и Восточной Европы подписали совместное заявление о поддержке членства Украины в НАТО. В частности, президенты стран Центральной и Восточной Европы заявили, что посещали Киев во время войны и воочию видели последствия российской агрессии, и поэтому они не могут хранить молчание в условиях вопиющего нарушения международного права Российской Федерацией.

Также главы государств подчеркнули, что поддерживают решение саммита НАТО в Бухаресте 2008 года относительно будущего членства Украины.

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