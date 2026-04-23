Уход Орбана открывает окно возможностей для Украины на пути к членству в ЕС, - Politico

Европейский союз активизирует процесс интеграции Украины и Молдовы после ослабления блокирующей позиции Венгрии, сообщает Politico.

Как отмечается, ранее Будапешт во главе с Виктором Орбаном регулярно тормозил решения, связанные с поддержкой Киева и продвижением переговоров о вступлении в ЕС. Однако после изменения политической ситуации в Венгрии эти препятствия значительно ослабли.

На этом фоне в ЕС усилили работу по продвижению переговорного процесса с Украиной и Молдовой, включая подготовку к следующим этапам расширения. Речь идёт о постепенном продвижении переговорных кластеров и ускорении интеграции двух стран в европейские структуры, несмотря на сохраняющиеся требования по реформам и соблюдению критериев членства.

В ЕС также подчёркивают, что процесс расширения остаётся политически чувствительным и требует согласия всех стран-членов, однако текущая ситуация открывает окно возможностей для продвижения Украины и Молдовы по пути к членству.

Интеграция Украины в ЕС

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что на пути стремления Украины в ЕС стоит война. Находясь в должности Орбан заявил, что даже после окончания в Украине боевых действий, путь к ее интеграции будеи долгим и сложным из-за множества внутренних проблем.

В марте Брюссель предоставил Украине условия для вступления по трем финальным переговорным кластерам для вступления в Европейский Союз. По словам украинского премьер-министра Юлии Свириденко, речь идет о трех важных кластерах, среди которых инклюзивность, зеленая повестка и ресурсы.

