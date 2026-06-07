Парламентские выборы в Армении: первые результаты экзит-поллов

Пашинян после голосования пообещал продолжать прозападный курс.

Правящая партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Общественный договор" лидирует на парламентских выборах с результатом 56,7% голосов, свидетельствуют данные экзит-полов, сообщает Politico.

Главная оппозиционная сила – "Сильная Армения" пророссийского олигарха Самвела Карапетяна – набрала лишь 17,5%. Официальные предварительные результаты Центральная избирательная комиссия объявит в понедельник.

Явка составила почти 59% – самый высокий показатель за три последние избирательные кампании в стране.

Видео дня

Отмечается, что эти выборы – первые после того, как в 2023 году Армения потеряла Нагорный Карабах в пользу Азербайджана. Они сопровождались опасениями относительно российского вмешательства.

Накануне голосования власти арестовали более 40 человек по подозрению в подкупе избирателей. Шесть ордеров на арест касались непосредственно членов партии Карапетяна. Сам он назвал это политическим давлением и заявил, что аресты "не изменят мнение армянских избирателей".

Пашинян после голосования пообещал продолжать прозападный курс.

"Будущее Армении будет заключаться в стратегии укрепления независимости, государственности, демократии и верховенства права", – сказал он журналистам.

Стоит отметить, что Армения приостановила военный альянс с Россией еще в 2024 году. С тех пор Ереван открыто говорит о стремлении вступить в ЕС.

В мае Reuters сообщало, что Россия якобы рассматривала вариант завоза десятков тысяч этнических армян из России для участия в выборах – чтобы пошатнуть позиции действующего премьера.

Заявления лидера партии "Общественный договор"

Ранее УНИАН писал, что Пашинян после голосования на парламентских выборах заявил, что никакой реальной напряженности в отношениях с Россией нет – она, по его мнению, искусственная. По его словам, "некоторые силы" намеренно пытаются поссорить две страны, хотя между ними существуют "очень тесные отношения".

Вас также могут заинтересовать новости: