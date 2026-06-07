Зеленский прибыл в Британию и сделал заявление перед встречей с европейскими лидерами

Он поблагодарил партнеров за помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Об этом он сообщил в своем посте в сети X.

По словам главы государства, его ждет двусторонняя встреча с премьером Киром Стармером, а также переговоры в расширенном формате – Е3+Украина. В него войдут президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Как отметил Зеленский, подготовительная работа уже проведена на уровне команд. Теперь, по его мнению, пришло время лидерам лично согласовать ключевые решения.

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"Главный фокус – наша защита в войне, более тесное сотрудничество ради безопасности всей Европы в сфере противовоздушной обороны, а также наше общее видение дипломатических перспектив – Европа должна быть частью переговоров и должна быть сильной", – написал президент.

Помимо официальных переговоров, запланирована и аудиенция у британского монарха – встреча с королем Карлом III.

"Спасибо Великобритании и всем нашим партнерам, которые реальными шагами помогают нам укреплять защиту жизни и усиливать давление на Россию за ее агрессию. Россия должна прекратить свою войну", – подчеркнул Зеленский.

Президент приедет в Великобританию – что известно

Ранее УНИАН писал, что Зеленский проведет встречу с Мерцем, Макроном и Стармером в Лондоне. Встреча проходит на фоне масштабного удара украинских дронов по Санкт-Петербургу, что подчеркивает растущую способность Украины наносить удары вглубь территории России.

Накануне Путин отклонил предложение Зеленского о личных переговорах, заявив, что не видит в них "смысла".

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