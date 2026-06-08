Пашинян заявил о победе своей партии на парламентских выборах в Армении

Пашинян заявил, что его партия "Гражданский договор" самостоятельно сформирует правительство.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о победе правящей партии "Гражданский договор" на очередных парламентских выборах, состоявшихся в стране в воскресенье, 7 июня 2026 года, сообщает Trend.

Издание сообщило, что на брифинге по итогам выборов во время своего выступления Пашинян подчеркнул, что полученные результаты позволяют его политической силе сохранить абсолютное большинство в законодательном органе страны и избежать формирования коалиционных альянсов.

"Партия "Гражданский договор" самостоятельно сформирует правительство. Благодарю наших сторонников, которые на протяжении всего этого времени верили в нас и поддерживали нас. Благодарю также тех – и даже прежде всего тех – кто относился к нам с сомнением, но тем не менее оказал нам поддержку. Это историческая победа. Историческая победа, которая, несомненно, обеспечит стабильность и дальнейшее развитие Республики Армения. И, конечно, у нас будет прочный и институционально закрепленный мир", – подчеркнул Пашинян.

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Россия и выборы в Армении: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что после голосования на парламентских выборах премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях его страны с РФ "нет никакой напряженности". Он добавил, что отношения с Россией "основаны на взаимном уважении". По словам Пашиняна, напряженность в отношениях двух стран пытаются создать "некоторые силы". Однако у Армении с РФ "очень тесные отношения", которые не получится так просто испортить.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия считает "ненормальным" то, что Ереван в рамках саммита "Армения – ЕС" предоставил площадку президенту Украины для антироссийских высказываний. В то же время Песков добавил, что саммит "Армения – ЕС", состоявшийся в Ереване, – "нормальное явление", и страна имеет право проводить такие мероприятия. Он сообщил, что в России ожидают разъяснений от Армении в связи с антироссийскими высказываниями президента Украины Зеленского в Ереване.

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