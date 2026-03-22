Трудно понять, почему часть стран НАТО не хочет интеграции Украины, - Сибига

Глава МИД Украины подчеркнул, что Киев заинтересован в налаживании взаимовыгодных партнерских отношений не только в Европе, Северной Америке и странах Персидского залива.

Уникальный оборонный потенциал Украины и ее опыт в защите жизни вызывают большой интерес не только в странах Персидского залива, сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Сибига написал, что страны по всему миру следят за событиями на Ближнем Востоке и видят, насколько экономически эффективными и технологически совершенными являются украинские возможности.

"Мы заинтересованы в налаживании взаимовыгодных партнерских отношений не только в Европе, Северной Америке и странах Персидского залива, но и в Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах", – подчеркнул глава МИД Украины.

Он отметил, что годы жестокой российской войны принесли народу Украины огромные страдания и разрушения, но также заставили страну развить собственную непревзойденную силу.

"Современная Украина является гарантом безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и идеалы и стремится защищать жизнь от любых угроз", – добавил Сибига.

Глава МИД Украины также высказался по поводу возможности вступления Украины в НАТО.

"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любой лидер в любой стране-члене НАТО предпочел бы, чтобы Украина оставалась вне Альянса, а не была интегрирована в него", – отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что заместитель главы Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что украинских военных могут привлечь к будущим учениям НАТО в роли условного противника. Палиса добавил, что впервые во время полномасштабной войны Украину посетило военное командование НАТО. Сообщается, что возглавлял эту делегацию адмирал Пьер Вандье, Верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО по вопросам трансформации. Бригадный генерал поделился, что опыт участия наших подразделений за прошлый год показал союзникам новейшие методы ведения войны. По его словам, в учебных сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество.

Также мы писали, что спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук подтвердил информацию о том, что украинские дроны "разгромили" флот стран НАТО у побережья Португалии во время учений. Плетенчук отметил, что из-за войны, которую ведет Россия, Украина вынуждена постоянно развиваться и искать новые решения. В частности, морские дроны Magura помогли переломить ситуацию в Черном море. Он добавил, что ключевую роль во время учений сыграли штатные средства, стоящие на вооружении Военно-морских сил.

Вас также могут заинтересовать новости: