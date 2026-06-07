Это могла быть Россия: НАТО едва отбило атаку украинской команды во время киберучений

Участники отрабатывали действия на случае отключения электроэнергии, наводнения и взлома банковской системы.

Киберспециалисты НАТО с минимальным отрывом выиграли у команды Украины на учениях, где тестировалась готовность стран-союзников к дезинформационным кампаниям. Украинская команда при этом играла роль нападающего, прототипом которого стала Россия.

Как рассказало Financial Times, учения проходили в Совместном центре НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию в польском городе Быдгощ. По сценарию учений, война шла между вымышленными странами - Перанца и Карти. Карти напала на Перанцу, осуществив кибератаку на энергосеть. Помимо отключения электроэнергии, участники также протестировали два других сценария: как власти будут взаимодействовать в случае крупного наводнения и что произойдет, если хакеры захватят их банковскую систему.

Три дня команды моделировали кампании, направленные на распространение "раздора и запутывания местного населения". Участники отрабатывали действия в случае отключения электроэнергии, масштабного наводнения и взлома хакерами банковской системы.

Видео дня

Украинцы, которые представляли Карти, провели кампанию в соцсетях. При помощи ИИ были сгенерированы сообщения с обвинениями властей и предложениями помощи. Команда Перанцы в ответ призвала к национальному единству и предостерегла от мародерства и других форм беспорядков.

Согласно оценке жюри, в состав которого входили ученые и специалисты по дезинформации, команда Карти проиграла лишь с небольшой разницей в двух сценариях.

Как отметил один из экспертов, украинцы "оказались более креативными, продемонстрировали лучшие навыки работы с искусственным интеллектом и в целом работали быстрее". Однако эксперты признали ограничения подобных учений, которые могут лишь частично воспроизвести российские кампании по дезинформации, отточенные за последнее десятилетие.

Отмечается, что команда Украины проиграла, поскольку не выстроила последовательную концепцию, основанную на небольшом количестве ключевых сообщений. Но один из участников украинской команды оспорил этот вывод: "В реальной жизни основные идеи меняются каждый день: достаточно посмотреть, что делает Россия".

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Напомним, что во время учений НАТО на острове Готланд, в которых принимали участие украинские операторы дронов, команды европейский армий проиграли условному противнику, в роли которого выступили украинцы. Они смогли быстро вывести из строя шведские подразделения в тренировочном эпизоде. Один из украинских пилотов рассказал журналистам, что учения приходилось несколько раз останавливать, чтобы шведские военные могли скорректировать свои действия. По его словам, в условиях реального боя подразделение уже было бы уничтожено.

Добавим, что по словам украинского президента Владимира Зеленского, многие члены НАТО заявляют, что хотели бы видеть Украину среди членов Альянса. Украине, по его словам, также нужно членство в НАТО.

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