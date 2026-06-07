Китай готов противопоставить Тайваню свой аналог систем Patriot

Первые испытания новой китайской ракеты прошли в пустыне Гоби.

Китай оснастил войска, которые должны противостоять Тайваню, новой ракетой, пишет South China Morning Post.

Издание указало, что ракета HQ-16F обладает характеристиками, "сопоставимыми с американскими системами Patriot PAC2 и PAC3".

Первые кадры оперативных испытаний ракеты с боевой стрельбой показал государственный телеканал CCTV. Они были проведены 73-й группой армий в пустыне Гоби.

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В сообщении говорится, что "подразделение, входящее в состав Восточного командования Народно-освободительной армии Китая, преодолело тысячи километров от своей базы в провинции Фуцзянь до северо-западной пустыни, чтобы получить новую систему перед испытаниями".

Испытание включало запуск ракеты с мобильной пусковой установки. Журналисты утверждают, что ракета успешно поразила приближающуюся цель, находившуюся на расстоянии 50 км.

На видео было показано, что ракета имеет характерную аэродинамическую конструкцию без крыльев и использует четыре хвостовых стабилизатора для управления полетом.

Противостояние Китая и Тайваня - последние новости

Напомним, что Китай начал специальную морскую операцию в водах к востоку от Тайваня. В Пекине заявили, что ее целью является усиление контроля за судоходством, обеспечение соблюдения морского законодательства и защита национальных интересов страны.

Тем временем Тайвань находится в повышенной боевой готовности из-за появления китайских военных кораблей в стратегических водах. Для противодействия угрозе Тайвань планирует усилить береговую охрану.

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