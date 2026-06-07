Удар по перевалочному пункту: дроны ВСУ долетели до нефтехранилищ оккупантов в Крыму

Стратегические объекты противника находятся в 200–250 км от линии боевого соприкосновения.

В ночь на 7 июня Силы специальных операций Украины нанесли удары по нефтехранилищам во временно оккупированном Крыму.

В частности, как сообщает пресс-служба ССО, подразделения Middle-strike Сил специальных операций поразили нефтебазу "Семиколодезянская" и нефтяной терминал. При этом нефтебаза "Семиколодезянская" в поселке Еди-Кую, который оккупанты называют "Ленино", расположена примерно в 200 километрах от линии боевого столкновения.

По данным украинских спецназовцев, оккупанты используют нефтебазу в качестве перевалочного пункта для хранения и транспортировки мазута, дизельного топлива, битума и т. д. На указанной нефтебазе расположены девять резервуаров вместимостью от 700 до 3000 кубических метров. Там загружают цистерны и перевозят их по Крыму и другим оккупированным территориям Украины для нужд войск противника.

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Также украинские беспилотники поразили морской нефтяной терминал в Феодосии – в 250 км от линии боевого столкновения. Там находится семь резервуаров для топлива вместимостью 10 и 20 тысяч кубометров. Этот терминал представляет собой многофункциональный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн на морские суда. Оккупанты используют комплекс для обеспечения полуострова топливом на случай чрезвычайных ситуаций на территории Крыма.

"Поражение нефтеперерабатывающей инфраструктуры врага снижает его экономические и логистические возможности", – отмечают в ССО.

Поражение логистики оккупантов

Напомним, 3-й отдельный полк Сил спецопераций ВСУ имени князя Святослава Храброго сообщил, что украинские дроны взяли под фактический огневой контроль важный логистический маршрут оккупантов на оккупированном юге. В частности – дорогу из Мелитополя в Крым. Согласно сообщению, дроны подразделения ССО уничтожают технику и разрушают логистические пути врага на маршруте Мелитополь – Чонгар. Это приводит к затруднению логистики в части снабжения армии РФ и топлива на полуостров.

Добавим, что после атаки украинских беспилотников по мосту в районе Чонгара, российские оккупанты закрыли расположенный там пункт пропуска и направляют весь транспорт по объездной дороге.

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