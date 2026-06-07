Украинские пилоты теперь могут управлять дронами из другой страны или континента, - BI

По мере того, как поле боя становится все более опасным для украинских операторов беспилотников, некоторые из ведущих производителей дронов нашли способ переместить операторов дальше от зоны боевых действий – даже в другую страну или на другой континент – без ущерба для выполнения их миссии.

Теперь пилоты могут действовать за сотни или тысячи миль от линии фронта, используя спутниковый интернет, сообщил изданию Business Insider представитель украинской компании-производителя дронов Skyfall.

"Пилоты постоянно подвергаются обстрелам на линии фронта, и дистанционные операции обеспечивают им большую безопасность от российских противников", - отметил он.

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Континенты, а не страны

Украинские беспилотники-перехватчики, как правило, имеют пропеллерный двигатель, вооружены небольшими боеголовками и могут уничтожать цели, сталкиваясь с ними или взрываясь поблизости. Они дешевы – некоторые стоят всего 2000 долларов – и спроектированы таким образом, чтобы стоить в разы меньше, чем ударный беспилотник "Шахед", который обычно стоит десятки тысяч долларов.

Инструктор украинской компании "Дикие шершни", производящей передовой беспилотник-перехватчик Sting, сказал, что пилоты подвергаются большему риску на поле боя по сравнению с началом войны из-за активизации российских разведывательных операций с проникновением на украинские позиции.

 "Неважно, как далеко ты от противника. Всегда нужно думать о маскировке", - отметил он.

Он сказал, что "чем больше разведывательных полетов, тем чаще ударные дроны нацеливаются на расчеты ПВО", и что именно этот повышенный риск для пилотов побудил "Диких шершней" внедрить дистанционное управление.

В марте компания анонсировала технологию дистанционного управления и заявила, что пилоты смогут управлять перехватчиками на расстоянии сотен километров от точки запуска.

По словам сотрудников Wild Hornets, Sting можно пилотировать на расстоянии более 1200 миль (около 2 тысяч километров), используя интернет-соединение Starlink.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать возможным управление беспилотниками Sting, например, с другого континента, а не только из другой страны", – сообщил представитель "Диких Шершней" изданию Business Insider.

Можно воевать из офиса

Алексей Выскуб, первый заместитель министра обороны Украины, заявил, что Россия еженедельно меняет тактику своих беспилотников, и предсказать их коридоры атаки бывает сложно.

Именно поэтому Украина разработала дистанционно управляемые беспилотники-перехватчики, сказал он Business Insider. Ограниченное количество пилотов может быть размещено в комфортабельном офисе, и с помощью этой технологии у них есть связь и ситуационная осведомленность, чтобы отражать приближающиеся российские "Шахеды".

Дистанционно управляемые дроны используются не только в качестве перехватчиков. Украинская компания Ratel Robotics, производящая беспилотные наземные аппараты, работает над аналогичной технологией.

"Мы увеличиваем расстояние от платформы до оператора. Если мы управляем машиной через Starlink, оператор может быть в безопасности, например, в любой другой стране", - сказал инструктор компании.

Украина использует новую стратегию для принуждения России к миру

Украина пытается воплотить тот самый замысел по перерезанию "сухопутного коридора в Крым", который провалился во время масштабного контрнаступления 2023 года. Только теперь Украина действует другими методами и, похоже, добивается успеха.

Как пишет The Telegraph, теперь для этого используются не танки и пехота, а ударные беспилотники.

В частности, россияне 7 июня закрыли контрольно-пропускной пункт "Чонгар" в Херсонской области после атаки украинских беспилотников. Также было перекрыто движение через КПП "Джанкой".

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