Украинские пилоты теперь могут управлять дронами из другой страны или континента, - BI

По мере того, как поле боя становится все более опасным для украинских операторов беспилотников, некоторые из ведущих производителей дронов нашли способ переместить операторов дальше от зоны боевых действий – даже в другую страну или на другой континент – без ущерба для выполнения их миссии.
Теперь пилоты могут действовать за сотни или тысячи миль от линии фронта, используя спутниковый интернет, сообщил изданию Business Insider представитель украинской компании-производителя дронов Skyfall.
"Пилоты постоянно подвергаются обстрелам на линии фронта, и дистанционные операции обеспечивают им большую безопасность от российских противников", - отметил он.
Континенты, а не страны
Украинские беспилотники-перехватчики, как правило, имеют пропеллерный двигатель, вооружены небольшими боеголовками и могут уничтожать цели, сталкиваясь с ними или взрываясь поблизости. Они дешевы – некоторые стоят всего 2000 долларов – и спроектированы таким образом, чтобы стоить в разы меньше, чем ударный беспилотник "Шахед", который обычно стоит десятки тысяч долларов.
Инструктор украинской компании "Дикие шершни", производящей передовой беспилотник-перехватчик Sting, сказал, что пилоты подвергаются большему риску на поле боя по сравнению с началом войны из-за активизации российских разведывательных операций с проникновением на украинские позиции.
"Неважно, как далеко ты от противника. Всегда нужно думать о маскировке", - отметил он.
Он сказал, что "чем больше разведывательных полетов, тем чаще ударные дроны нацеливаются на расчеты ПВО", и что именно этот повышенный риск для пилотов побудил "Диких шершней" внедрить дистанционное управление.
В марте компания анонсировала технологию дистанционного управления и заявила, что пилоты смогут управлять перехватчиками на расстоянии сотен километров от точки запуска.
По словам сотрудников Wild Hornets, Sting можно пилотировать на расстоянии более 1200 миль (около 2 тысяч километров), используя интернет-соединение Starlink.
"Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать возможным управление беспилотниками Sting, например, с другого континента, а не только из другой страны", – сообщил представитель "Диких Шершней" изданию Business Insider.
Можно воевать из офиса
Алексей Выскуб, первый заместитель министра обороны Украины, заявил, что Россия еженедельно меняет тактику своих беспилотников, и предсказать их коридоры атаки бывает сложно.
Именно поэтому Украина разработала дистанционно управляемые беспилотники-перехватчики, сказал он Business Insider. Ограниченное количество пилотов может быть размещено в комфортабельном офисе, и с помощью этой технологии у них есть связь и ситуационная осведомленность, чтобы отражать приближающиеся российские "Шахеды".
Дистанционно управляемые дроны используются не только в качестве перехватчиков. Украинская компания Ratel Robotics, производящая беспилотные наземные аппараты, работает над аналогичной технологией.
"Мы увеличиваем расстояние от платформы до оператора. Если мы управляем машиной через Starlink, оператор может быть в безопасности, например, в любой другой стране", - сказал инструктор компании.
Украина использует новую стратегию для принуждения России к миру
Украина пытается воплотить тот самый замысел по перерезанию "сухопутного коридора в Крым", который провалился во время масштабного контрнаступления 2023 года. Только теперь Украина действует другими методами и, похоже, добивается успеха.
Как пишет The Telegraph, теперь для этого используются не танки и пехота, а ударные беспилотники.
В частности, россияне 7 июня закрыли контрольно-пропускной пункт "Чонгар" в Херсонской области после атаки украинских беспилотников. Также было перекрыто движение через КПП "Джанкой".