Украинские пилоты теперь могут управлять дронами из другой страны или континента, - BI

Дроны можно пилотировать на расстоянии около 2 тысяч километров, используя Starlink.

По мере того, как поле боя становится все более опасным для украинских операторов беспилотников, некоторые из ведущих производителей дронов нашли способ переместить операторов дальше от зоны боевых действий – даже в другую страну или на другой континент – без ущерба для выполнения их миссии.

Теперь пилоты могут действовать за сотни или тысячи миль от линии фронта, используя спутниковый интернет, сообщил изданию Business Insider представитель украинской компании-производителя дронов Skyfall.

"Пилоты постоянно подвергаются обстрелам на линии фронта, и дистанционные операции обеспечивают им большую безопасность от российских противников", - отметил он.

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Континенты, а не страны

Украинские беспилотники-перехватчики, как правило, имеют пропеллерный двигатель, вооружены небольшими боеголовками и могут уничтожать цели, сталкиваясь с ними или взрываясь поблизости. Они дешевы – некоторые стоят всего 2000 долларов – и спроектированы таким образом, чтобы стоить в разы меньше, чем ударный беспилотник "Шахед", который обычно стоит десятки тысяч долларов.

Инструктор украинской компании "Дикие шершни", производящей передовой беспилотник-перехватчик Sting, сказал, что пилоты подвергаются большему риску на поле боя по сравнению с началом войны из-за активизации российских разведывательных операций с проникновением на украинские позиции.

"Неважно, как далеко ты от противника. Всегда нужно думать о маскировке", - отметил он.

Он сказал, что "чем больше разведывательных полетов, тем чаще ударные дроны нацеливаются на расчеты ПВО", и что именно этот повышенный риск для пилотов побудил "Диких шершней" внедрить дистанционное управление.

В марте компания анонсировала технологию дистанционного управления и заявила, что пилоты смогут управлять перехватчиками на расстоянии сотен километров от точки запуска.

По словам сотрудников Wild Hornets, Sting можно пилотировать на расстоянии более 1200 миль (около 2 тысяч километров), используя интернет-соединение Starlink.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать возможным управление беспилотниками Sting, например, с другого континента, а не только из другой страны", – сообщил представитель "Диких Шершней" изданию Business Insider.

Можно воевать из офиса

Алексей Выскуб, первый заместитель министра обороны Украины, заявил, что Россия еженедельно меняет тактику своих беспилотников, и предсказать их коридоры атаки бывает сложно.

Именно поэтому Украина разработала дистанционно управляемые беспилотники-перехватчики, сказал он Business Insider. Ограниченное количество пилотов может быть размещено в комфортабельном офисе, и с помощью этой технологии у них есть связь и ситуационная осведомленность, чтобы отражать приближающиеся российские "Шахеды".

Дистанционно управляемые дроны используются не только в качестве перехватчиков. Украинская компания Ratel Robotics, производящая беспилотные наземные аппараты, работает над аналогичной технологией.

"Мы увеличиваем расстояние от платформы до оператора. Если мы управляем машиной через Starlink, оператор может быть в безопасности, например, в любой другой стране", - сказал инструктор компании.

Украина использует новую стратегию для принуждения России к миру

Украина пытается воплотить тот самый замысел по перерезанию "сухопутного коридора в Крым", который провалился во время масштабного контрнаступления 2023 года. Только теперь Украина действует другими методами и, похоже, добивается успеха.

Как пишет The Telegraph, теперь для этого используются не танки и пехота, а ударные беспилотники.

В частности, россияне 7 июня закрыли контрольно-пропускной пункт "Чонгар" в Херсонской области после атаки украинских беспилотников. Также было перекрыто движение через КПП "Джанкой".

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