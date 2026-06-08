Может ли человек убежать от медведя: ответ экспертов удивит многих

В сказках и мультфильмах медведи часто кажутся нам неуклюжими, добрыми и медлительными, в реальной жизни это не так.

С одной стороны, медведи имеют репутацию милых и пушистых существ. Вспомните Паддингтона, Руперта и Винни-Пуха. С другой стороны, это огромные хищники с настолько мощными челюстями, что они могут запросто раздавить человеческий череп.

Не самый умный выбор для соревнований по бегу, но если вы окажетесь в ситуации, когда пытаетесь убежать от медведя, каковы ваши шансы? Короткий ответ – нехорошие, пишет Discover Wildlife. Более длинный ответ – все равно нехорошие, но это зависит от медведя.

Существует восемь различных видов медведей. Пожалуй, неудивительно, что три самых крупных из них являются и самыми быстрыми.

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Может ли человек убежать от медведя

Согласно Книге рекордов Гиннесса, самым быстрым медведем из когда-либо зарегистрированных был белый медведь, который мчался по дороге в Черчилле, Канада, со внушительной скоростью 64 километра в час.

Бурые медведи (к которым относятся гризли и кадьяки) и черные медведи могут быть меньше, но при максимальной скорости более 48 километров в час их тоже могли бы оштрафовать за превышение скорости в населенном пункте.

Медведи панды могут быть известны своей покладистостью, но когда им угрожает опасность, они тоже могут прибавить ходу. На коротких дистанциях эти жующие бамбук красавцы могут передвигаться со скоростью от 32 до 40 километров в час, что мало чем отличается от обманчиво названного медведя-губача (в оригинале – sloth bear / медведь-ленивец).

Медведи-губачи, обитающие на индийском субконтиненте, могут быть названы в честь ленивцев, но они не являются их близкими родственниками и могут передвигаться гораздо быстрее.

Хотя большинство медведей с трудом удерживали бы свою максимальную скорость на любой длительной дистанции, только глупец попытался бы обогнать одного из них. Большинство людей не могут бежать быстрее 24 километров в час. Вместо этого, если вы действительно окажетесь лицом к лицу с разгневанным медведем, эксперты предостерегают от того, чтобы полагаться исключительно на известное "правило трех медведей".

Оно гласит: "Если он бурый – ложись; если он черный – отбивайся; если он белый – спокойной ночи". Проблема здесь в том, что цвет меха может вводить в заблуждение. Черные медведи могут быть бурыми, а гризли могут казаться черными. Вместо этого лучше реагировать на поведение медведя.

С ложными атаками, когда медведь раздувается и прыжками направляется к человеку, лучше всего справляться, сохраняя самообладание. Медленно отступайте назад, громко и уверенно разговаривая спокойным голосом. Это должно убедить медведя в том, что вы являетесь человеком, не представляющим угрозы.

Бег не рекомендуется, поскольку он может спровоцировать агрессивную атаку, которая, хоть и менее распространена, гораздо более опасна. Предупреждающие знаки агрессивной атаки включают в себя то, что медведь зевает, пыхтит или щелкает зубами, ударяя передними лапами по земле. Тогда и только тогда, если медведь начинает нестись на вас, пришло время подчиниться правилу трех медведей.

Служба национальных парков советует: "Если черный медведь бросается и атакует вас, отбивайтесь всем, что у вас есть. Если гризли/бурый медведь бросается и атакует вас, притворитесь мертвым. Не отбивайтесь".

И если все это звучит слишком пугающе, просто порадуйтесь, что мы живем не в последнюю ледниковую эпоху, когда был жив самый крупный медведь в мире. Достигая в высоту более 4 метров, плотоядный Arctotherium angustidens весил до 2 000 килограммов. Это делает его более чем в два раза крупнее даже самого большого белого медведя.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кении зафиксировали антилопу, которую не видели много лет.

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