На фоне выборов Пашинян сделал заявление об отношениях с РФ

Армянский премьер считает, что определенные силы стремятся натравить две страны друг на друга.

В отношениях Армении с РФ нет никакой напряженности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после голосования на парламентских выборах, которые проходят сегодня.

"Я не вижу напряженности, это искусственная напряженность. Наши отношения с Россией носят институциональный характер и основаны на взаимном уважении", – сказал премьер-министр на брифинге.

По его словам, напряженность в отношениях двух стран пытаются создать "некоторые силы", но у Армении с РФ "очень тесные отношения", которые не получится так просто испортить.

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Отношения РФ и Армении

Как писал УНИАН, в последние годы отношения между Россией и Арменией заметно ухудшились после того, как Москва не помогла Еревану в конфликте с Азербайджаном, несмотря на прямой военный союз. Из-за этого Армения начала активно сближаться с ЕС, что вызвало раздражение в Москве.

Владимир Путин несколько раз пригрозил Армении "украинским сценарием", заявив, что страна должна определиться между евроинтеграцией и членством в Евразийском союзе. Российское руководство также предупредило о возможных серьезных экономических последствиях для Армении в случае дальнейшего сближения с Западом.

Параллельно Кремль усилил экономическое давление на Ереван через ряд торговых ограничений. Российские контролирующие органы начали последовательно блокировать импорт армянской продукции, ссылаясь на санитарные и фитосанитарные нарушения. Под ограничения попали цветы, минеральная вода, коньяк и вино, а также широкий перечень фруктов, овощей и рыбной продукции. Особенно болезненными эти меры являются из-за высокой зависимости многих армянских производителей от российского рынка сбыта.

Дополнительным элементом давления стали намеки Москвы на возможный пересмотр льготных условий поставок российского газа и других стратегических ресурсов. Учитывая значительную зависимость Армении от российских энергоносителей и торговли с РФ, такие сигналы воспринимаются в Ереване как попытка экономического шантажа.

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