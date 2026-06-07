Убивает батарею за месяцы: раскрыта главная ошибка при зарядке смартфона

Мы делаем это каждый день по нескольку раз, даже не задумываясь, а стоило бы.

Зарядка телефонов стала одной из самых распространенных ежедневных привычек. Тем не менее, когда дело доходит до подключения устройства, может возникать повторяющийся вопрос: что нужно подключать в первую очередь, телефон или зарядное устройство, чтобы избежать механических и электрических повреждений?

Правильный порядок подключения зарядного устройства может показаться банальным, но есть причины выбрать один метод вместо другого. Хотя эта деталь не является жизненно важной для работы зарядного устройства, она может повлиять на состояние здоровья батареи и срок службы устройства, подвергая оборудование колебаниям мощности, которые ускоряют его структурное повреждение, пишет Gandul.

Самая распространенная практика, и та, которую рекомендуют производители, – это подключение зарядного устройства к розетке перед тем, как подключить его к телефону.

Видео дня

Этот подход обеспечивает постоянный поток электричества к зарядному устройству, предотвращая любые потенциальные скачки напряжения, которые могли бы повредить устройство.

Разница минимальна, но может быть заметна в долгосрочной перспективе

Однако некоторые люди предпочитают подключать зарядное устройство к телефону перед тем, как вставить его в розетку.

Хотя этот метод не представляет серьезных проблем, эксперты предполагают, что первоначальное подключение к розетке минимизирует риск перенапряжений, которые в долгосрочной перспективе могут повредить батарею.

Разница между двумя методами минимальна, но учет этих рекомендаций может способствовать более длительному сроку службы телефона.

Важность качества зарядного устройства

Независимо от порядка подключения, качество используемого зарядного устройства имеет решающее значение. Зарядное устройство более низкого качества или несовместимое с устройством может повредить батарею или привести к тому, что телефон будет заряжаться медленнее.

Поэтому всегда рекомендуется использовать оригинальные или сертифицированные зарядные устройства, которые соответствуют спецификациям модели телефона.

Больше советов

Чтобы позаботиться о батарее телефона, существуют и другие дополнительные советы, которые могут помочь продлить срок службы.

Например, рекомендуется избегать постоянной зарядки телефона до 100%, поскольку литиевые батареи работают лучше всего, когда уровень их заряда поддерживается между 20% и 80%.

Также важно отключать зарядное устройство, как только телефон полностью зарядится, чтобы предотвратить перегрев.

Ранее УНИАН сообщал, что ваш телефон вас не подслушивает. Он делает то, что еще хуже.

Вас также могут заинтересовать новости: