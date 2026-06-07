Эти 8 'уродливых' цветов лака стали хитом сезона: почему все выбирают 'грязный' маникюр

Стилисты объяснили, почему "неидеальные" оттенки внезапно стали фаворитами.

Восемь "неидеальных" оттенков лака для ногтей неожиданно оказались в числе трендов и выглядят на удивление эффектно. По мнению экспертов, именно такие нестандартные цвета помогают сделать ваш маникюр оригинальным, а образ - более выразительным, пишет журнал Real Simple.

Мастера маникюра называют эти цвета "уродливыми" только условно и отмечают, что летом 2026 года они будут особенно популярны.

Какой маникюр сейчас в тренде - 8 неожиданных цветов

В отличие от классических нежных оттенков эти цвета выглядят более сложными и неоднозначными. В них могут сочетаться приглушённые, "грязноватые" тона или неожиданные полутона, из-за чего они требуют второго взгляда. Однако именно эта нестандартность и делает их привлекательными. И вот какие оттенки работают как акцентный аромат с необычными нотами, добавляющими характер:

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Глянцевый мох. Мохово-зелёный оттенок с землистым подтоном в новом сезоне приобретает сияние и блеск. По словам звездного нейл-стилиста Джины Эпполито, обновлённая версия этого цвета напоминает "оживший мох" - более светлый, энергичный и сияющий. Он ассоциируется с природой и солнечным светом, создавая ощущение свежести и динамики.

Острая горчица. Вместо мягкого масляного жёлтого в тренде оказывается более насыщенный горчичный оттенок. Мазз Ханна отмечает, что этот цвет остаётся ярким и жизнерадостным, но приобретает характерную "остринку", напоминая любимую пряную горчицу и добавляя образу выразительности.

Изюм. Фиолетово-коричневый оттенок возвращает эстетику 90-х, напоминая цвет сушёного винограда. Этот глубокий тон становится интересной альтернативой привычной палитре бежевых и коричневых оттенков и добавляет образу винтажный акцент.

Голографический бежевый. Бежево-коричневая база с голографическими переливами и блёстками, отражающими свет, создает универсальный и эффектный вариант маникюра. По словам Джины Эпполито, этот оттенок подходит для любого сезона и образа, сочетая в себе спокойствие и выразительность одновременно.

Приглушенный синий. Вместо ярких или пастельных голубых оттенков предлагается дымчатый, слегка "бетонный" синий. Он выглядит сдержанно, но при этом необычно, создавая современный и стильный эффект, который особенно выделяется на фоне привычной летней палитры.

"Лососевый" розовый. Этот оттенок сочетает розовые и оранжевые полутона, создавая более сложный и тёплый цвет. Он становится альтернативой классическим ярким или нежным розовым вариантам, а дополнительный эффект "желейного" покрытия делает его ещё более выразительным.

Глазурный оливковый. Приглушенный оливковый с глянцевым финишем становится неожиданным акцентом сезона. Мазз Ханна отмечает, что этот оттенок выглядит свежо и нетипично для тёплого времени года, выгодно выделяясь на фоне привычных цветочных тонов.

Нежный сиреневый. Розовато-фиолетовый оттенок с мягкими коричневыми нотами возвращает эстетику 90-х. Он выглядит более естественно и неоднозначно, сочетая в себе мягкость и лёгкую провокационность, благодаря чему остаётся заметным и актуальным.

Напомним, ранее мастера маникюра назвали идеальную форму ногтей для женщин старше 50 лет.

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