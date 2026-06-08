Американец купил авто за $26 тысяч и упал на колени после увиденного на парковке (видео)

Из минусов мужчина отметил шум от шин и заметные неровности на дороге.

Ведущий автоканала CarSauce по имени Мэтт приобрел китайский кроссовер Chery Tiggo 4 Pro Ultimate через интернет и впервые увидел его вживую только при получении. Об этом он рассказал в свежем видео на YouTube.

За $26 000 Метт получил внедорожник с люком, подогревом сидений, атмосферной подсветкой, двумя цифровыми дисплеями и сиденьями из искусственной кожи.

Увидев авто впервые лично, он буквально упал на колени перед машиной – и это не метафора.

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"Ты молишься ему?" – не удержался от шутки его оператор.

За рулем Мэтт назвал Tiggo 4 Pro прежде всего комфортным.

"Руль очень легкий, но в то же время достаточно прямой. Тем не менее, это комфортно, даже на этих ужасных дорогах", – отметил он.

Из минусов мужчина выделил – шум от шин и ощутимые неровности на дороге.

Кстати, китайские авто сейчас в тренде: в прошлом году премию Carwow "Автомобиль года" получила именно Chery – но старшая модель Tiggo 8.

Ранее УНИАН писал о 10 самых популярных автобрендах в мире. Несмотря на снижение продаж на 3,4% в годовом исчислении, японский автогигант сохранил свое лидерство на рынке, обеспечив себе долю в 10,9% от общемировых продаж новых автомобилей.

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