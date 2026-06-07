Эту песню 1963 года запретили на радио, но она стала хитом и символом целого поколения

Авторы песни годами настаивали на том, что она совершенно неправильно понимается.

Песня "Puff, the Magic Dragon" 1963 года стала нестареющей классикой и гимном поколений, даже несмотря на отказ радиостанций ее транслировать из-за серьезных подозрений правительства США.

Как пишет журнал Parade, в этом фольклорном треке разглядели пропаганду наркотиков. Отмечается, что подозрения могут звучать надуманно, однако этого было более чем достаточно, чтобы радиостанции сняли песню с эфира.

Авторы песни годами настаивали на том, что она совершенно неправильно понимается.

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"Это идиотская реальность, с которой нам просто нужно смириться. Это не помешает мне петь ее и приглашать детей на сцену, чтобы они подпевали мне. Она достаточно хороша, чтобы сохраниться, и я не позволю ей умереть", - заявлял американский певец Питер Ярроу, который превратил стихотворение "Puff, the Magic Dragon" в песню.

"Puff, the Magic Dragon" – что известно о песне

Как говорится в публикации, песня изначально была стихотворением, написанным Леонардом Липтоном в 1959 году, вдохновленным "Сказкой о драконе Кастарде" Огдена Нэша. Ярроу превратил ее в народную песню три года спустя, и в январе 1963 года трио Peter, Paul and Mary выпустило ее в своем втором альбоме "Moving".

"Мы включили ее в альбом, даже не думая о том, что она когда-либо станет популярной в каком-либо значительном смысле. Однако это произошло спонтанно, потому что какой-то диджей на северо-западе начал крутить ее, и она просто взлетела, и теперь это та песня, которой она является сейчас", - отмечал Ярроу.

Песня "Puff, the Magic Dragon" стала одним из самых больших хитов группы, достигнув 2-го места в американском чарте Billboard Hot 100.

Композиция стала символом целого поколения и послужила основой для создания анимационного телефильма в 1978 году, а также двух сиквелов и книжной адаптации. Даже Илон Маск оказался ее поклонником - он назвал одну из капсул SpaceX в ее честь.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1975 года не понравился почти всей группе, но его слушают до сих пор.

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