'Самый коррумпированный президент в истории': Байден резко раскритиковал Трампа

В частности, он заявил, что Трамп реализует "позорные проекты тщеславия".

Экс-президент США Джо Байден резко раскритиковал своего преемника Дональда Трампа во время ужина, устроенного Демократической партией Южной Дакоты. Отмечается, что как только Байден получил слово – он сразу начал напрямую критиковать действующего президента США.

"Это самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов Америки", – заявил Байден, получив единодушные одобрительные возгласы присутствующих, передает The New York Times. В частности, Байден раскритиковал Трампа за его "позорные проекты тщеславия", имея в виду изменения в структуре Белого дома, а также ряд проектов, которые действующий президент хочет назвать в свою честь.

"Боже мой, снести Восточное крыло Белого дома, чтобы обустроить бальный зал, достойный Версаля? Или написать свое имя на Центре Кеннеди. Или построить арку, которая затмит мемориал Линкольна, или превратить Зеркальный пруд в нечто из тематического парка!", – заявил Байден.

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Он также обвинил президента США в том, что тот создал теневой фонд на $1,8 млрд для участников штурма Капитолия, а также в манипуляциях при торговле криптовалютой.

"Меня критиковали, когда я еще был президентом, за то, что я говорил: наша демократия под угрозой", – добавил Байден, имея в виду, что он предупреждал о подобных последствиях в случае переизбрания Трампа на пост президента.

Последние новости, в которых упоминается Джо Байден

Отметим, что после ухода с поста президента Джо Байден нечасто появляется на публике. Зато Дональд Трамп постоянно упоминает своего предшественника в негативном контексте, в частности, комментируя войну в Украине. Трамп регулярно заявляет, что если бы он был президентом, эта война якобы никогда бы не началась.

В то же время в Кремле уже заявили, что нападение РФ на Украину – это не только "война Байдена", но и "война Трампа". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Это произошло на фоне того, что госсекретарь США Марко Рубио публично признал, что Вашингтон не является нейтральным посредником, поскольку он открыто поддерживает Украину оружием и санкциями против Москвы.

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