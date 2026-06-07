Уже месяц в Олешки не доставляют продукты: Украина добивается эвакуации жителей

Уехать из Олешек практически невозможно, люди там выживают без еды и воды.

Украина пытается добиться от России создания гуманитарного коридора для эвакуации гражданских из города Олешки в Херсонской области. Но русские военные используют жителей Олешек, как живой щит, и не вывозят людей. Нормального снабжения города продуктами нет, оставшиеся жители не могут уехать, поскольку дороги заминированы. Как пишет Deutsche Welle, в городе уже начался голод.

В Олешках все еще живут несколько тысяч человек. По некоторым данным – до 2 тысяч, включая примерно 50 детей. До полномасштабного вторжения там проживало 24 тысячи человек.

После того, как российские оккупанты разрушили Каховскую ГЭС и Антоновский мост, а также заминировали подъездные пути, выехать из города стало практически невозможно. Там опасно передвигаться даже на велосипеде, поскольку мины встречаются на обочинах дорог. При этом в Олешках нет электричества, нет отопления и почти нет воды.

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"Люди погибают от мин, прямых попаданий в их дома или осколков. Больница работает на генераторах, но топлива практически нет. Сложные операции, такие как ампутации после взрывов мин, невозможны", – рассказала Ксения Арчипова, бывшая жительница Олешек, которая помогает людям эвакуироваться.

Еще одна жительница города, которой удалось выехать, рассказала, что у людей практически нет медикаментов и продуктов. "А если что-то и привозят, все стоят в длинных очередях, чтобы что-нибудь купить, хотя денег у них очень мало", - сказала она.

Глава Олешковской военной администрации в Херсонской области Татьяна Хасаненко рассказала, что с середины января до февраля продовольствия практически не было. "С марта там фактически царил голод. А 4 мая в Олешки прибыл грузовик с припасами, но после этого поставок больше не было", - сказала она.

По ее словам, в организации эвакуационных коридоров заняты украинские ведомства и международные организации. Она сказала, что создание гуманитарных коридоров зависит не только от Украины, и в настоящее время Россия использует мирных жителей Олешек в качестве живого щита. "Мы имеем дело с российскими военными преступниками. Гуманитарный коридор был бы возможен только под надзором международных миссий – Организации Объединенных Наций , Красного Креста или других организаций", – сказала она.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Любинец назвал ситуацию гуманитарной катастрофой. По его словам, в конце апреля Красный крест объявил о готовности предоставить необходимое количество автобусов для эвакуации. В настоящее время Украина ожидает подтверждения от Москвы даты перемирия для начала эвакуации.

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Напомним, что в самом Херсоне проживают примерно 60 тысяч человек. Они практически каждый день рискуют попасть под российские атаки артиллерией и дронами. В целом, по словам главы ОВА Александра Прокудина, в области, где до полномасштабного вторжения проживали около 500 тыс. человек, остаются примерно 150 тыс.

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