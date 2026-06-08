Ученые обнаружили в мозге 'переключатель', который отключает тревожность: что это значит

Это открытие позволит создать уникальное точечное лечение, которое будет убирать саму причину страхов.

Новое исследование только что показало, что мозговой контур, связанный с тревожным поведением, можно включать и выключать. Ученые из Университета имени Мигеля Эрнандеса в Эльче обнаружили, что восстановление баланса в крошечном контуре обратило вспять тревожность, социальную замкнутость и депрессивное поведение у мышей.

Исследование было сосредоточено на миндалевидном теле (амигдале) – области мозга, отвечающей за эмоциональную регуляцию. Группа ученых под руководством Хуана Лермы из лаборатории синаптической физиологии обнаружила, что скопление нейронов в базолатеральном миндалевидном теле оказывает заметное влияние на эмоциональное и социальное поведение, пишет Inc.

"Мы уже знали, что миндалевидное тело участвует в формировании тревоги и страха, но теперь мы идентифицировали конкретную популяцию нейронов, одного лишь несбалансированного проявления активности которых достаточно для запуска патологических форм поведения", – объяснил Лерма.

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Лерма и его команда использовали генетически модифицированных мышей с необычно высоким уровнем гена Grik4, который, по данным Национальной медицинской библиотеки, связан с нейропсихиатрическими состояниями и реакциями на антидепрессанты. Высокий уровень этого гена увеличивает количество глутаматных рецепторов GluK4 – специфических белков в мозге, которые помогают регулировать возбудимость нейронов, настроение и память.

Повышенный уровень GluK4, как отмечается в исследовании, нарушает то, как нейроны общаются друг с другом, что связано с психиатрическими расстройствами и нарушениями развития, такими как аутизм и шизофрения.

Исследователи обнаружили, что длительная избыточная экспрессия GluK4 делала базолатеральное миндалевидное тело высоковозбудимым, переводя в норму наличие несбалансированной активности в мозге, что может приводить к сильному страху и социальному избеганию. Кроме того, это может приводить к тому, что нервные связи остаются в незрелом состоянии, нарушая обработку информации.

Восстановление баланса для возвращения душевного покоя

Однако, когда ученые снизили высокие уровни GluK4 в базолатеральном миндалевидном теле до нормальных значений, они смогли восстановить связь между здоровыми, полноценно работающими нейронами.

"Этой простой корректировки оказалось достаточно, чтобы обратить вспять поведение, связанное с тревожностью и социальным дефицитом, и это примечательно", – подчеркнул Альваро Гарсия, первый автор исследования, в комментарии для Science Daily.

Чтобы увидеть, насколько сильно изменилось это поведение, исследователи измерили готовность мышей исследовать открытые пространства и взаимодействовать с незнакомыми мышами. Когда у мышей был сбалансированный уровень GluK4, они были более склонны к приключениям и демонстрировали улучшения в своем поведении.

Значение для будущего методов лечения тревожности и депрессии

Ученые также проверили, распространяется ли это лечение на другие типы мышей, чтобы увидеть, связан ли данный механизм с тревожностью в более широком смысле.

Для этого исследователи применили ту же методику на генетически неотредактированных мышах, которые в прошлом демонстрировали высокий уровень тревожности. Было обнаружено, что лечение снизило тревожность и у них.

Полученные результаты имеют положительное значение для будущих методов лечения психического здоровья, предоставляя исследователям конкретное скопление нейронов в качестве мишени. Для людей это может означать появление более специализированных видов терапии, направленных непосредственно на первопричину определенных психологических проблем.

"Нацеливание на эти конкретные нейронные контуры может стать эффективной и более локализованной стратегией лечения аффективных расстройств", – заявил Лерма.

Ранее УНИАН сообщал, что удаленная работа ломает психику, особенно у тех, кто живет один.

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