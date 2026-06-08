Иран впервые с апреля нанес ракетный удар по Израилю: известна реакция Трампа

Израильские военные заявили, что все ракеты были перехвачены или упали на незастроенные территории.

За последний час Иран выпустил несколько залпов из около 10 баллистических ракет в направлении севера Израиля, сообщило The Times of Israel.

Издание, ссылаясь на данные военных, сообщило, что все ракеты были перехвачены или упали на незастроенные территории.

"Сообщений о прямых попаданиях, пострадавших или ущербе в результате этих атак не поступало", – говорится в публикации.

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Высокопоставленные израильские чиновники заявили в эфире израильского телеканала Channel 12, что Израиль "решительно ответит" на ракетные атаки Ирана.

В сообщении говорится, что Израиль "не может допустить" ситуации, при которой Иран обстреливает Израиль после того, как Израиль наносит удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте.

Как сообщило издание, премьер-министр Биньямин Нетаньяху и высокопоставленные чиновники в ближайшее время проведут совещание по вопросам безопасности.

По информации Channel 13, во время обсуждения с Нетаньяху чиновники пришли к выводу, что Тегеран не заинтересован в полномасштабной эскалации конфликта, а стремится лишь дать более ограниченный ответ, чтобы продемонстрировать свою поддержку "Хезболле".

Примечательно, что израильский журналист Барак Равид в соцсети Х написал, что якобы президент США Дональд Трамп будет просить Израиль не наносить ответные удары:

"Президент Трамп говорит мне: "Я сейчас позвоню Нетаньяху и скажу ему, чтобы он не наносил ответные удары по Ирану"".

Стоит отметить, что глава Белого дома публично так прокомментировал действия Ирана:

"Я считаю, что Израиль уже достаточно отреагировал. Больше ничего делать не нужно. Мы можем достичь мира после 3000 лет", – сказал он в интервью Kan News.

В другом комментарии Трамп пояснил, что не хочет, чтобы из-за этого инцидента сорвалось соглашение между США и Ираном.

"В результате ракетного обстрела никто не пострадал. Если Нетаньяху ответит, это будет продолжаться и дальше. Мы очень близки к заключению соглашения о прекращении войны, и это будет выгодное соглашение. Я не хочу, чтобы это сорвало заключение соглашения. Обе стороны уже наносили удары, и я не хочу видеть очередного нападения", – отметил он в комментарии N12.

США и Израиль: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам источников NBC News, в Пентагоне обеспокоены тем, что израильские спецслужбы активизировали попытки сбора информации о внутренних дискуссиях и процессе принятия решений в администрации президента США Дональда Трампа относительно конфликтов на Ближнем Востоке. Один из собеседников поделился с изданием, что возможности Израиля в области агентурной и технической разведки оцениваются как находящиеся на "критическом уровне". Кроме того, в документе якобы упоминаются конкретные инциденты, которые усилили обеспокоенность американской стороны. В то же время Израиль категорически отрицает такие обвинения.

Также мы писали, что два американских чиновника и третий источник, ознакомленный с ходом разговора, рассказали Axios, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху кричал на него и критиковал. По словам двух источников, во время разговора Трамп назвал Нетаньяху "сумасшедшим" и обвинил его в неблагодарности. Все из-за того, что Иран пригрозил прекратить переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. Трамп требовал приостановить план Израиля нанести удар по Бейруту.

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