Волкер: Путин стоит перед выбором – и оба варианта плохи для России

Бывший специальный представитель США объяснил, почему Кремль может сам себя уничтожить.

Путин все больше ослабляет собственное государство – и вскоре может оказаться перед дилеммой, которую сам себе создал. Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в проекте LIGA.net.

По его словам, диктатор Кремля настолько глубоко переориентировал российскую экономику на нужды войны, что теперь отступать ему некуда.

"Он вложил в это столько средств, перестроив российскую экономику для поддержки этой войны, что все чаще оказывается перед выбором: продолжать войну и реализовывать свое видение или сохранить российское государство", – сказал Волкер.

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На вопрос экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, действительно ли такой выбор существует, Волкер ответил утвердительно – и раскрыл детали.

"И может ослабить ее настолько, что встанет перед выбором: разрушить российское государство ради своего видения и собственного наследия или сделать паузу, чтобы стабилизировать страну. Думаю, именно к такому выбору ему придется прийти", – добавил он.

По мнению Волкера, Путин до сих пор убежден, что Запад слаб и раздроблен, а потому достаточно "лишь усиливать давление". Однако, как отметил американский дипломат, факты свидетельствуют об обратном.

Отдельной проблемой для Кремля, по словам Волкера, станет и само завершение войны – если до него дойдет. России придется интегрировать в общество сотни тысяч мобилизованных и завербованных заключенных, которые вернутся с фронта.

Другие заявления Волкера

Ранее УНИАН писал, что он выступил на Черноморском форуме по безопасности в Одессе и заявил, что мир до сих пор не понимает, насколько изменилась современная война. Волкер подчеркнул, что Украина разрабатывает чрезвычайно эффективное и в то же время бюджетное вооружение, которое можно применять значительно чаще, чем дорогие западные аналоги. Именно поэтому, по его убеждению, НАТО должно учиться у Киева, а не наоборот.

Он также отметил, что Украина существенно уменьшила зависимость от западных видов вооружения и обеспечивает свои потребности "на 60–70%". При этом после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре, поддержка Украины может увеличиться, отметила бывшая заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас.

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