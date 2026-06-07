Украина начала операцию по принуждению России к миру, – The Telegraph

Замысел, который сорвался в 2023 году, теперь реализуют иным способом.

В эти дни Украина реализует масштабный план по принуждению России к миру, пытаясь воплотить тот самый замысел по перерезанию "сухопутного коридора в Крым", который провалился во время масштабного контрнаступления 2023 года. Только теперь Украина действует другими методами и, похоже, добивается успеха. Об этом говорится в публикации британского издания The Telegraph.

В публикации отмечается, что еще полгода назад позиции Москвы выглядели значительно сильнее: российские войска продвигались вперед, а Украина испытывала острый дефицит ресурсов. Однако сейчас ситуация меняется: украинские дроны все чаще наносят удары по важным объектам на территории РФ и оккупированных территориях, а темпы российского наступления существенно замедлились.

Издание обращает внимание на трассу Р-280, которая соединяет Ростов-на-Дону с оккупированными Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Крымом. Именно эта магистраль стала одной из главных целей украинских ударов. В течение последних недель на маршруте регулярно уничтожаются грузовики, топливозаправщики и другая техника, обеспечивающая снабжение российских войск.

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Как пишет The Telegraph, эта кампания фактически возрождает одну из ключевых идей контрнаступления 2023 года – изоляцию Крыма. Однако теперь для этого используются не танки и пехота, а ударные беспилотники.

Один из разработчиков плана летнего контрнаступления 2023 года, украинский генерал Михаил Забродский, пояснил, что после неудачи наступательной операции сама концепция не исчезла. По его словам, нынешние возможности украинских беспилотников позволяют вернуться к ней в новом формате.

"После отсутствия успеха [контрнаступления]... идея изоляции Крыма вновь вернулась. Сегодня количество и качество ударных дронов Вооруженных сил Украины позволяют реализовать такой план", – цитирует издание слова украинского генерала.

Впрочем, Забродский предупреждает, что сама по себе изоляция Крыма не станет решающим фактором. Россия рано или поздно будет искать альтернативные пути снабжения или новые способы противодействия.

Автор материала отмечает, что нынешняя стратегия преследует более скромные цели, чем контрнаступление трехлетней давности. Если тогда речь шла об освобождении оккупированных территорий, то сейчас главной задачей является стабилизация фронта и остановка российского продвижения. Только после этого, по мнению украинских военных аналитиков, можно будет говорить о возвращении захваченных земель.

"Вся идея заключалась в том, что если они не могут поддерживать фронт, то наземная война мертва – наземная война в этой зоне будет завершена", – объясняет бывший министр обороны Украины (2019–2020 гг.) Андрей Загороднюк.

В то же время The Telegraph отмечает, что окончательный результат будет зависеть от того, сможет ли Украина сохранить преимущество в беспилотных технологиях и продолжить наращивать давление на российскую логистику.

При этом эксперты, с которыми беседовал автор публикации, отмечают еще одно принципиальное отличие от контрнаступления 2023 года. Тогда Украина широко анонсировала свои планы, и россияне четко понимали, к чему им нужно готовиться. Зато сейчас все происходит с гораздо большим уровнем оперативной секретности. Все видят только то, что уже происходит, но "не ожидайте, что украинцы заранее объявят о своем следующем шаге", – добавляет автор статьи.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, даже ярые сторонники войны в России уже не могут объяснить, почему она продолжается, а кремлевская пропаганда теряет влияние. Особенно показательно идеологическое бессилие Александра Дугина, который вместо убедительного обоснования победы предлагает россиянам возвращение к сельской жизни.

Среди российской элиты растет усталость и понимание того, что война зашла в тупик, а международная изоляция Кремля становится все более очевидной.

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