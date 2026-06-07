Зеленский рассказал, о чем говорил с Абрамовичем

Россияне хотели понять, на какие уступки ради мира Украина готова пойти на самом деле.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в мае он встречался с российским олигархом Романом Абрамовичем. Некоторыми деталями этой встречи украинский лидер поделился в интервью Sky News.

"Он приехал в Киев. Он сказал, что я [принес] послание непосредственно вам, и я хочу принять сообщения от вас и передать их Путину", – рассказал президент Украины.

По словам Зеленского, Абрамович просил, чтобы эта встреча осталась в тайне, так как не хотел огласки.

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Как пояснил украинский президент, россияне хотели понять, "что мы готовы сделать", когда дело дойдет до мирных переговоров. В частности, в вопросах Донбасса.

"Это было ключевое сообщение. Я сказал, что мы не уйдем [из Донбасса]. Мы не дадим вам победы таким образом", - сказал Зеленский.

Встреча Зеленского с Абрамовичем

Как писал УНИАН, на днях российский диктатор Владимир Путин сообщил, что в мае в Киев ездил известный российский бизнесмен, чтобы узнать позицию Украины относительно потенциального заключения мира. Впоследствии нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что этим таинственным бизнесменом, вероятно, был Роман Абрамович.

По данным издания Financial Times, Зеленский пытался через Абрамовича договориться о встрече с Путиным, чтобы можно было начать реальные переговоры о мире. Украинское руководство исходило из того, что успешные удары по нефтеперерабатывающим объектам России и остановка российского наступления силами станут хорошим стимулом, чтобы Путин все-таки пошел на контакт.

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