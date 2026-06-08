В Северной Корее высмеяли призыв США к ядерному разоружению

В Пхеньяне заявляют, что не откажутся от главной гарантии выживания режима.

Северная Корея резко отреагировала на призывы США к ядерному разоружению, назвав такие требования оторванными от реальности. Как сообщает Politico, с соответствующим заявлением выступила влиятельная сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и высокопоставленная чиновница режима Ким Ё Чжон.

По ее словам, у США нет никаких оснований ставить под сомнение статус КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, и поэтому позиция Вашингтона не будет иметь никаких юридических последствий для Пхеньяна.

Она также отвергла как недостоверную информацию заявление США о том, что президент Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время саммита в Пекине в прошлом месяце подтвердили общую цель по денуклеаризации Северной Кореи.

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"Некоторые чиновники в Соединенных Штатах не смогли пробудиться от своей эскапистской и анахроничной мечты", – сказала Ким Ё Чжон.

В своем заявлении она также обвинила США и Южную Корею в непрерывном наращивании вооружений. Она подчеркнула, что курс ее брата на укрепление ядерного потенциала является "необратимым окончательным выводом, который должен быть реализован безоговорочно".

Северная Корея: последние новости

Как писал УНИАН, Ким Чен Ын внес в конституцию КНДР изменения, которые предусматривают автоматический ядерный ответный удар в случае его гибели или потери контроля над вооруженными силами. Решение было принято после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его окружения во время американо-израильских ударов по Тегерану, что вызвало беспокойство в Пхеньяне.

Также мы писали, что Северная Корея исключила из конституции положение о стремлении к воссоединению с Южной Кореей, фактически отказавшись от многолетней официальной цели объединения полуострова. Обновленная конституция также закрепляет более жесткий контроль Ким Чен Ына над ядерным арсеналом.

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