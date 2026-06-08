Сильные дожди и град: прогноз погоды на 8 июня

Ожидаются шквалы со скоростью 15–20 м/с.

В понедельник, 8 июня, по всей Украине прогнозируются дожди различной интенсивности, сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

По данным синоптиков, новая рабочая неделя начнется с умеренных, в северных и центральных областях местами значительных дождей, днем на Левобережье грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

Добавляется, что ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 13-18°, на западе страны 10-15°; днем 20-25°, на Левобережье 23-28°.

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Прогноз погоды для Киева и Киевской области

Синоптики 8 июня прогнозируют умеренный, днем местами значительный дождь. Ветер будет северо-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области ночью температура составит 13-18°, днем 20-25°. В Киеве ночью ожидается 16-18°, днем 20-22°.

Прогноз погоды на лето

Ранее УНИАН сообщал, что заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух отметила, что самые высокие температуры летом традиционно возможны в июле, но существует расхождение в прогнозах относительно средней температуры за сезон. По словам Балабух, наибольшие аномалии температуры этим летом ожидаются на западе Украины. Она добавила, что ранее все мировые прогностические центры прогнозировали, что средняя за лето температура воздуха в Украине может быть на 1-2 градуса выше нормы.

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