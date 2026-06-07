Леса Европы скрывают следы величайшей трагедии в истории континента, – ученые

Лесные массивы – это природная летопись истории континента.

Эпидемия чумы в конце Средневековья, также известная как Черная смерть, стала крупнейшей демографической и гуманитарной катастрофой в истории Европы. За считанные годы эпидемия уничтожила от 30 до 60% населения континента. Даже Вторая мировая война и близко не подошла к ней по масштабам человеческих потерь.

Как пишет издание Phys.org, недавнее исследование итальянских ученых показало, что европейские леса до сих пор несут на себе прямые следы пандемии, бушевавшей в Европе семь веков назад.

Авторы исследования изучили две популяции дубов, растущих в совершенно разных природных условиях: вечнозеленый каменный дуб на острове Монтекристо и скальный дуб в горах Аспромонте на юге Италии. Ученых интересовал возраст этих деревьев.

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Полученные результаты показали схожую картину в обоих регионах. Значительная часть деревьев начала расти в начале XV века – всего через несколько десятилетий после вспышки Черной смерти 1347 года. В публикации говорится, что этот период совпал с резким сокращением населения Европы, а следовательно, и с уменьшением масштабов земледелия, выпаса скота и заготовки древесины.

Ведущий автор исследования Джанлука Пьовезан объясняет, что леса способны достаточно быстро реагировать на ослабление человеческого воздействия.

"Когда давление человека уменьшается, лесные экосистемы могут восстановиться за несколько десятилетий", – отметил ученый.

На острове Монтекристо процесс восстановления происходил особенно быстро, тогда как в горных районах Аспромонте он был более медленным. Исследователи связывают это с более деградированным состоянием лесов, более суровыми природными условиями и более длительной антропогенной нагрузкой до пандемии.

Еще одним открытием стало долголетие средиземноморских дубов. Некоторые деревья на Монтекристо, по оценкам ученых, имеют возраст около 950 лет. Это делает их одними из самых старых цветковых деревьев умеренного климатического пояса. В то же время исследование опровергает распространенное представление о том, что самые большие деревья являются самыми старыми: многие рекордсмены отличались медленным ростом и относительно небольшими размерами.

Ученые отмечают, что результаты работы имеют значение не только для изучения прошлого. Они могут помочь разрабатывать современные стратегии восстановления лесов и адаптации к изменениям климата. Как заключают авторы, снижение антропогенной нагрузки способно запускать масштабные процессы естественного восстановления экосистем, подобные тем, что произошли почти 700 лет назад после одной из самых смертоносных пандемий в истории человечества.

Другие научные новости

Как писал УНИАН, Всемирная метеорологическая организация ООН предупреждает о высокой вероятности формирования в этом году явления Эль-Ниньо, которое может дополнительно повысить глобальные температуры и вызвать больше волн жары, наводнений и засух в различных регионах мира.

По оценкам экспертов, нынешнее Эль-Ниньо может оказаться очень сильным и даже способно установить новые температурные рекорды в 2027 году, хотя его окончательная интенсивность пока не определена.

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