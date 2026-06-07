Зачем в селах мальвы сажали вдоль стен дома: неожиданная причина

Много лет эти цветы выполняли дополнительную функцию.

Мальва до сих пор остается одним из самых популярных растений в селах. Ее высокие стебли и эффектные цветы вызывают у ассоциации с садом бабушки и дедушки. Однако мало кто знает, что это растение специально сажали у стен дома. Причем, не столько из эстетических, сколько из практических соображений.

Как пишет Nosalty, мальвы не просто украшали двор. В старых хатах не было современной гидроизоляции, а скопление влаги у стен могло со временем повредить конструкцию. Поэтому применялись все возможные методы, чтобы земля оставалась сухой.

При этом мальва, которая потребляет значительное количество воды, могла способствовать снижению влажности в непосредственной близости от дома. Мальва обладает мощным стержневым корнем, который глубоко проникает в почву. Благодаря этому она способна поглощать влагу как из верхних, так и из более глубоких слоев почвы. Затем она испаряет ее через листья.

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Хотя эффект от этого нельзя сравнить с современными дренажными системами. Но судя по наблюдениям, мальва могла способствовать более быстрому высыханию почвы вокруг дома.

Еще одно преимущество этого растения заключается в том, что его корневая система не распространяется агрессивно в стороны, поэтому оно не представляет угрозы для фундамента здания.

Стена дома также способствовала развитию растения. Взаимосвязь между стеной дома и растением, возможно, была взаимной, поскольку солнечные стены нагреваются в течение дня, а затем постепенно отдают тепло вечером. Такой более теплый микроклимат особенно благоприятен для развития мальвы, которая предпочитает солнечные, теплые места.

Уход за мальвами - больше советов

Напомним, что мальвы очень неприхотливы. Их легко выращивать даже на бедных почвах. Тем более, часто они могут размножаться самосевом. А если вы только начинаете, то посеять мальвы можно в конце лета или начале осени. Тогда они зацветут уже на следующий год.

Место для высадки надо выбирать солнечное, но с защитой от сильных ветров. Почва для посадки мальв должна быть рыхлой и не слишком влажной, чтобы растения не загнили.

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