Секретный груз и 309 жертв: как военный корабль США бесследно исчез в океане

По состоянию на 2026 год USS Cyclops официально числится пропавшим без вести, а его история – одной из величайших нераскрытых морских загадок в мире.

Более века назад в Атлантическом океане бесследно исчез один из крупнейших кораблей ВМС США. Вместе с судном пропали 309 человек и тысячи тонн стратегического груза. Несмотря на многочисленные расследования, окончательного ответа о судьбе корабля до сих пор нет.

Как пишет Indian Defence Review, речь идет о военном судне USS Cyclops, которое исчезло в марте 1918 года во время Первой мировой войны.

Корабль отплыл из Бразилии, перевозя около 11 тысяч тонн марганцевой руды – важного ресурса для производства стали. После короткой остановки на Барбадосе судно взяло курс на Балтимор, но до пункта назначения так и не добралось.

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На борту находились 309 человек – члены экипажа и пассажиры. Самой большой загадкой стало то, что корабль не передал ни одного сигнала бедствия.

Никаких следов катастрофы

После исчезновения началась масштабная поисковая операция. Однако спасатели не нашли ни обломков, ни спасательных шлюпок, ни тел погибших.

Именно отсутствие каких-либо доказательств превратило USS Cyclops в одну из самых известных морских загадок ХХ века и крупнейшую небоевую потерю личного состава в истории ВМС США.

Основная версия – опасный груз

Исследователи считают, что причиной трагедии могла стать огромная масса марганцевой руды. Если груз был размещен неравномерно, корпус корабля мог подвергнуться критическим нагрузкам.

По одной из версий, во время шторма судно могло буквально разломаться пополам и затонуть менее чем за две минуты. В таком случае у экипажа просто не было времени передать сигнал SOS.

Теории заговора и Бермудский треугольник

За годы существования загадки появилось немало версий – от атаки немецкой подводной лодки до мятежа на борту. Позже исчезновение USS Cyclops начали связывать и с легендами о Бермудском треугольнике.

Впрочем, ни одна из этих гипотез не получила документального подтверждения. В ВМС США отмечают, что официальных доказательств любой из версий нет.

В 2024 году появились сообщения о якобы обнаружении затонувшего судна на глубине около 400 метров. Однако эти данные не были подтверждены ни ВМС США, ни независимыми морскими археологами.

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