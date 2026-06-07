Сто лет назад тысячи людей погрузились в глубокий сон: ученые не знают, что это было

Эта болезнь унесла жизни пятисот тысяч человек, и считается одной из величайших медицинских загадок 20-го века.

Чуть более века назад мир охватила пандемия испанского гриппа, которая с 1918 по 1920 год привела к смерти более 50 миллионов человек. Однако в то же самое время по всему миру незаметно распространялось менее смертоносное, но более странное заболевание. Это был летаргический энцефалит (ЛЭ), также известный как "сонная болезнь". Его симптомы часто включали гиперсомнию – пациенты фактически проводили весь день во сне.

Как пишет popularmechanics.com, пандемия ЛЭ унесла жизни примерно пятисот тысяч человек в период с 1917 по 1930 год и сегодня учёные по-прежнему считают его одной из величайших медицинских загадок 20-го века. Спустя более ста лет после того, как австрийский врач Константин фон Экономо впервые описал его в 1917 году, никто так и не знает, что вызывает эту болезнь, как она передаётся и может ли подобная пандемия когда-нибудь повториться.

Загадки летаргического энцефалита

Одним из запутывающих аспектов пандемии было то, что болезнь не всегда протекала одинаково в разных популяциях. Например, в некоторых случаях летаргический энцефалит быстро приводил к смерти. В других случаях он поражал жертв в течение длительного периода. Иногда он вызывал гиперсомнию, а иногда – повышенную активность.

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По данным Американского общества микробиологии, ЛЭ можно охарактеризовать как состоящую из двух фаз. В острой фазе появляются гриппоподобные симптомы, за которыми следует сильная сонливость или (в некоторых случаях) мания. Если пациент переживал эту фазу, то наступала вторая хроническая фаза, часто сопровождающаяся паркинсонизмом. Около 50 процентов тех, кто пережил ЛЭ, навсегда изменились после пережитого (проценты были еще выше среди детей), включая полные изменения личности или даже психоз.

Последний известный выживший после пандемии энтеровирусной инфекции, Филип Лезер, скончался в возрасте 82 лет в 2002 году. Большую часть своей жизни он провел неподвижно в психиатрической больнице.

Причины "сонной болезни"

Одна из теорий подчеркивала ее сходство с испанским гриппом. Главным доказательством связи этих двух заболеваний является совпадение их появления одновременно и в одном и том же регионе. Однако ЛЭ продолжала существовать почти десять лет после исчезновения испанского гриппа, и на протяжении десятилетий исследования, посвященные историческим образцам мозга пациентов с ЛЭ, не дали результатов.

Установить окончательную связь между двумя заболеваниями невозможно. Вместо этого, в 2012 году группа исследователей предположила, что виновником может быть энтеровирус (разновидность РНК-вируса). Другие теории предполагают, что виной может быть аутоиммунное заболевание, хотя такое объяснение трудно обосновать, учитывая широкое распространение болезни.

Сегодня это заболевание крайне редкое: Американское общество микробиологии сообщает, что за последние 85 лет было зарегистрировано всего 80 случаев.

В конце мая чообщалось, что в Демократической Республике Конго вирус лихорадки Эбола распространяется быстрее, чем врачи успевают отслеживать его распространение, и уже перебрался в Уганду.

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