Греческий остров содрогнулся дважды за десять минут, и Афины ощутили это на себе

Власти сообщили, что ведут мониторинг сейсмической активности.

В воскресенье около полудня остров Эвия в Греции потрясла серия землетрясений. Повреждены здания и дороги, однако пострадавших нет, сообщает Ekathimerini.

По опубликованным данным, первый толчок зафиксировали в 12:58 – магнитуда 4,8, глубина очага около пяти километров. Такие мелководные землетрясения ощущаются острее, чем глубинные.

Менее чем через десять минут земля вздрогнула во второй раз – и сильнее. Магнитуда 5,2, эпицентр в двух километрах к востоку-юго-востоку от Прокопи, та же глубина.

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Тряска докатилась до Афин и пригородов – жители столицы тоже почувствовали, как ходит пол.

Больше всего пострадали два района: Прокопи на севере Эвии и Дафнус в центре острова. Там частично разрушены дома, а оползни перекрыли часть дорожной сети.

Власти сообщили, что ведут мониторинг сейсмической активности и оценивают масштабы разрушений.

Погодные катастрофы

Ранее УНИАН писал, что Всемирная метеорологическая организация предупредила мир о приближении явления Эль-Ниньо, которое с вероятностью 90% сформируется уже в ближайшие месяцы. Генеральный секретарь ООН назвал это "неотложным климатическим предупреждением" и призвал страны готовиться заранее.

Явление возникает примерно раз в семь лет из-за аномального потепления поверхности Тихого океана и влечет за собой глобальные изменения ветров и давления. Последствия – разные для разных регионов: одних ждут засухи и лесные пожары, других – наводнения и ураганы.

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